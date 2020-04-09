香港5G正式啟動　中韓水貨手機選擇多？實測邊款先用到

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近期5G的推出已成為近期市場的熱話，除了5G 的網速及覆蓋得問題外，有部份網友都關心有邊款水貨5G手機支援到香港的5G網絡，今次筆者揾來多款水貨手機測試，究竟幾多部水貨機支援5G香港網絡？

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韓版手機完全唔支援

今次測試地點是在深水埗深之都，並使用 CMHK 的 5G 作測試。首先會測試韓版水貨手機，而已測試後發現韓版SAMSUNG Galaxy S20 系列及 Galaxy Fold 5G 在旺角及深水埗都未能使用到5G網絡，於訊號題示上只能顯示"LTE"。不過有網友使用Galaxy S20 Ultra 於油麻地以使用 CSL 5G 可以收到5G 訊號，相信與韓版手機支援頻譜不同有關。

國產品牌都不是部部得，HUAWEI 手機全支援

試完韓版後，筆者再試國行版5G手機，由於國行部手機頻譜與香港的5G比較接近，預計支援香港5G的機會大，不過測試9 款國行5G手機中，發現只有一半手機只援5G網絡，分別是 OPPO Find X2、Find X2 Pro、黑鯊3、HUAWEI Mate 30 Pro 5G 及 Honor v30 5G。至於OPPO Reno 3 5G、小米10 Pro 5G、vivo NEX 3s、紅米K30 及 Realme X50 就未能使用到香港的5G網絡。雖然這批手機都支援CSL 及 CMHK 的 N78，不過可能軟件的限制未能開放支援香港的5G網絡。

（Mobile Magazine授權使用）

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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