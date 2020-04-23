WHO說法為準！YouTube刪所有不符世衛建議疫情內容　惹網民爭議

【YouTube、WHO】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情網上傳言「滿天飛」，YouTube行政總裁Susan Wojcicki表明，會刪除YouTube上與WHO（世界衛生組織）建議不同的內容。

WHO總幹事譚德塞（YouTube）

Susan Wojcicki接受CNN（美國有線電視新聞網）節目「Reliable Sources」訪問時表示，YouTube在疫情期間會致力刪除不實訊息，包括未經醫學證實的訊息，例如服用維他命C、薑黃素有助治療等。

Susan Wojcicki又明言，與WHO建議不同的內容，也違反YouTube政策，會刪除相關內容。

Susan Wojcicki（Twitter）

不過這項YouTube政策惹來網民批評，稱WHO應對今次疫情方面屢有爭議，例如是否需要戴口罩等，直指「We Don’t Believe WHO」，質疑今次審查損害自論自由。亦有網民希望可以讓他們自己選擇相信哪些資訊。

↓↓↓ 網民對YouTube審查反應 ↓↓↓

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其實YouTube針對新型冠狀病毒肺炎資訊做法已非首次引起爭議，之前就發生了「黃標」事件，有本港YouTuber上載提及「武漢肺炎」的影片後，被標示為「爭議性話題和敏感事件」，不能透過廣告獲得盈利，引起關注。之後Susan Wojcicki說會重新評估「黃標」政策。

（YouTube）

資料來源：CNN