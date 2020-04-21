Switch毋須再炒！任天堂擬大增產量至2200萬部　幾時有貨？

【Switch / 動物森友會 / 動物之森】受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情及《集合啦！動物森友會／Animal Crossing》銷情影響，任天堂（Nintendo）Switch近日缺貨，售價被「炒起」。不過外媒報道，任天堂計劃增加產量以應對需求。

（林勇攝）

因應Switch需求大增，日本任天堂月初一度宣布所有Switch主機，包括《集合吧！動物森友會》Switch及Switch Lite主機，在日本地區暫停出貨，一星期後恢復出貨，《集合啦！動物森友會》限定版主機則在4月底發貨，大部份商品會在線上發售。

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而日本日經新聞報道，任天堂已要求零件和代工組裝廠家等供應商，擴大4至6月生産量。京都遊戲開發商預計，2020年Switch生産量將比2019年的2000萬部增長一成，即約2200萬部。

惟任天堂指出，部份零件供應前景未明，暫未能預測供應實數。

資料來源：日經新聞

Switch 炒價不再？

Switch 行貨在深水埗黃金電腦商場，曾經叫價逾4000元的綑綁式炒賣，如果任天堂增加Switch供應，預計可令Switch價格回復穩定，杜絕炒賣。

回顧早前Switch的炒賣情況：