Facebook 站外動態出賣個人私隱　教你更改設定保障自己

Facebook 偷聽你講說話？大家平常購物、搜尋之後，會發現 FB 出現大量相關廣告，感覺似被監控。原來近期推出的 Facebook 站外動態功能，預設跟第三方程式及網站分享你的活動資訊，本文就教大家更改設定保障自己！

大家常常懷疑 Facebook「偷聽」我們的說話，不論是網購或者搜尋某類產品之後，相關的廣告就會不停在 Facebook 上出現，其實是因為 Facebook 透過 2020 年新增的「Facebook 站外動態」（Off-Facebook activity），將大家的平常瀏覽的網站、搜尋的興趣、在不同渠道進行的網購，甚至 Marketplace 上的喜好，跟 Facebook 的合作伙伴交換及訂製「最適合」大家的廣告，令到 Facebook 隨時比起父母更清楚你的生活習慣！唔想咁樣？即刻去 Facebook 設定關閉有關功能。

↓↓ 停止 Facebook 分享站外動態方法 ↓↓

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其實記者打開「Facebook 站外動態」時亦有點意外，一些自己沒有印象去過的網站（大概就只是看過一次半次）都可以取得有關的 Facebook 動態資訊，而且涵蓋的範圍亦大得令人不安。當然，若果大家覺得「度身訂造」的廣告更適合你的需要，是可以保留「Facebook 站外動態」這個設定的，不過讓外面眾多第三方機構可以隨意清楚知道你的各種生活習慣及喜好，其實對於個人私隱而言，實在隱藏很大的危機。