《動森》水貨全斷？澳門旅客偷運 625 隻遊戲被捕　中國玩家絕望

早前《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）在淘寶上突然所有Switch遊戲帶被下架，或可能和《動物之森》的自由設計有關，涉及到政治的內容因而不能在中國流通。原來較早時候進入中國的《動物之森》水貨已經大受打擊，一名澳門旅客偷運大量的 Switch 遊戲入境中國，但被中國海關截查，打擊中國水貨遊戲的流通。

不運 iPhone 運 Switch 遊戲

根據中國拱北海關發布的消息，在 4 月 6 日，在拱北口岸截查一名形色可疑的澳門男子，其正通過「無申報通道」入境。經進一步查驗後，發現該男子身上用膠帶綁了多個透明袋，並藏有大量熱門的 Switch 遊戲，多達 625 隻。消息指，偷運入境的 Switch 遊戲包括《任天堂明星大亂鬥》﹑《精靈寶可夢：盾》﹑《塞爾達傳說：織夢島》和歐美版的《動物之森》。

佈告更指出，在 3 月下旬至 4 月初，中國閘口海關已查獲 4 宗旅客偷運大量遊戲入境，多達 2000 隻遊戲，價值約 50 萬元。以前，通常都是聽到把 iPhone 包在身上偷運入境，但由於疫情的關係和《動物之森》的推出，令 Switch 遊戲的需求大量增加，結果就出現了大量水貨客改運遊戲卡帶。

玩家可以重新設計無人島，以及畫地板﹑服飾等（Nintendo 官方圖片）

+ 4 + 3 + 2

《動物之森》在中國完全消失？

中國海關截獲大量 Switch 水貨外，淘寶也不夠把《動物之森》遊戲上架，連「猛男撿樹枝」的暗號都難以找到遊戲。加上中國新增的遊戲禁令（不許在線上和國外玩家連線），中國玩家除使用特別方法外，只能在牆內自娛自樂，未知他們有沒有其他途徑找到一隻《動物之森》，享受自由在無人島上生活的樂趣呢。

資料來源：daynews