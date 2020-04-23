口罩供應│HK-M港產口罩4.24網上預售　預先註冊教學增成功機會

撰文：李家樑
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【香港口罩科技有限公司HK-M MASK口罩】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下再有港產口罩發售！香港口罩科技有限公司HK-M MASK口罩明日（24日）分3時段再預售，非獨立包裝150元50個，獨立包裝則165元50個。
香港口罩科技有限公司於Facebook表示，已再增加成人和中童口罩生產，會在明日（4月24日）提供一定數量分3個時段預售。
（香港口罩科技有限公司）
網上預售時間：
(1)中午12時至下午3時
(2)下午5時至晚上8時
(3)晚上9時至凌晨12時
*門市預售明日另行通知
（香港口罩科技有限公司）
HK-M MASK口罩規格如下：
+4
+3
+2
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香港口罩科技有限公司提醒，如想順利購買到口罩，可先到網站註冊成為會員。
簡單幾步註冊會員教學：
網址及詳情：按此
另外，香港口罩科技有限公司說首批4月6號網上訂貨已全部寄，4月7號訂貨的人則再等一等、會陸續寄出。
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
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