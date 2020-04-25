【動物之森／動物森友會】攻略｜美術品騙案？一文分辨名畫真偽

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing 攻略】《動物之森》更新到 v1.2.0 後，加入了「然然」和「狐利」NPC，玩家可以買到更多的植物和高價賣出雜草，更能找「狐利」買美術品，添置在博物館內。不過，《動物之森》的新玩家可能不太熟悉「狐利」，其實他是一個狡猾的美術品商人，會混入一些贗品出售，一不小心大家就有機會買到假畫﹑假雕塑。

解鎖美術品展覽室

更新到 v1.2.0 後，大家不會馬上看到「狐利」，要做一些前置功夫才可以解鎖到美術品展覽室，以及看到「狐利」的船。想開始交易美術品，可以參考以下的步驟，擴充博物館。

↓↓↓解鎖美術品展覽室步驟↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

（遊戲截圖）

筆者第一次上船，就看到假的「蒙羅麗莎的微笑」（遊戲截圖）

真﹑假美術品

美術品在現實世界就是有很多贗品或仿制品，《動物之森》原來也有，「狐利」會把一些贗品放在船上和真品一併出售。上「狐利」的船後，可以放大慢慢觀察美術品。如果對美術品不太熟悉的話，可能參考以下對照圖，避免誤買贗品。而且「博達」的眼光非常好，如果大家拿假的美術品捐給博達，他不會接收，所以大家買入一定要小心。

+ 12 + 11 + 10

「狐利」壞唔晒

「狐利」雖然會放贗品騙玩家買入，不過也有一些美術品也只會出售真品，不用分辨：

+ 9 + 8 + 7

資料來源：AnimalCrossingWorld