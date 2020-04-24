SWITCH【動物之森】599鈴錢高價吸《魔戒》男神上島賣大頭菜

新冠肺炎COVID-19疫情令SWITCH《動物之森／動物森友會》在世界各地爆紅，玩家都忙著賺錢還房貸，其中炒賣大頭菜絕對是最快致富手段之一。 而為了助人自助，不少玩家都會在網上公開自己的大頭菜價錢讓大家上島放售套玩，近日一位玩家的超高收購價居然還吸引了大明星上島！

事情以一個 Twitter 帖文開始講起：

一位名為 Jessa 的玩家一早起來發現自己商店正以 599 鈴錢的高價收購大頭菜，她旋即在 Twtter 上慷慨開 Post，表示歡迎網民私信她，她會提供 Dodo Code 密碼供他們輪流上島「賣菜」。

以 90～100 鈴錢的原價計算，這代表了最少 5～6 倍的利錢（圖 Twitter）

Jessa 的帖文在玩家群中飛快傳開，於數百上千的私訊當中，居然還有一位荷里活影星 － Elijah Wood，亦即是於《魔戒》中飾演哈比人佛羅多的著名男星：

Elijah Wood本人打機時好有禮貌！（魔戒劇照）

+ 2

Jessa 與 Elijah Wood 於島上渡過了一段快樂的時光，據說 Elijah 除了上島賣菜之外，還禮貌地詢問主人家可否採摘水果，似乎還是新手階段，島上的果樹種類未齊全吧？

資料來源：Twitter