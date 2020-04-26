Nintendo Switch 三色 Joy-Con 停產　現貨又有機會再炒高？

Nintendo Switch 在《動物之森》﹑疫情的關係，雙管齊下令銷量大增，不論 Switch﹑Switch Lite 和《動物之森》遊戲都出現短缺，甚至連配件都難求，以上的產品都成為炒賣的對像。近日，Nintendo 官網更公布了部分顏色的 Joy-Con 停產，難道又打響了新一輪的炒賣潮？

三色 Joy-Con 停產

近日，日本任天堂（Nintendo）官網上的商店，把 Nintendo Switch 周邊設計中的三隻顏色的 Joy-Con，標記為「生產終了」（停止生產），包括：灰色﹑紅色﹑鮮黃色。目前 Nintendo 未有公開停產這幾隻顏色 Joy-Con 的原因，如果只是顏色上的分別，應該和工廠生產量下降沒太大關係。

（官方圖片）

灰﹑黃﹑紅三色 Joy-Con 停產（官方圖片）

現貨又會炒起？

Nintendo 現時只是公布了這三隻顏色的 Joy-Con 已經停產，但不等於把產品下架。不過在日本的官網上，只有紅色 Joy-Con 仍有貨，其他兩隻顏色都已經斷貨。根據這幾個月的經驗，停產 Joy-Con 的現貨或有可能會被炒起來。可是，對大多部玩家來說，可能其他顏色有沒有貨也不太重要，最關鍵的是《動物之森》配色的 Joy-Con 到現在也沒有貨......

玩家可以為 Switch 自由配色（Nintendo 官網截圖）

客製化 Switch

如果大家仍是想買這三隻顏色的 Joy-Con，但又沒有現貨的話，仍可以去日本 Nintendo 官網，透過「Nintendo Switch Customize」服務自行配色。Joy-Con 可選擇的主色共有 10 種，手帶配件的配色共有 7 款，官方指玩家有多達 1000 種拼色可能。暫時「Customize」只在日本官網推出，但由於電池限制問題，不能用官網和集運送來香港，唯有請日本朋友幫忙把主機和 Joy-Con 分開寄回香港。

「Nintendo Switch Customize」官網

日本 Nintendo 官網