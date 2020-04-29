vivo iQOO Neo3評測：144Hz刷新率電競旗艦級體驗　性價比的極致

5G推進的速度超出所有人的想象，2020年發佈的所有中高端手機均搭載5G功能，而在5G方面探索佈局深入的iQOO在2020年開年帶來了性能旗艦iQOO 3。而iQOO並未因iQOO 3的成功止步，緊隨而至的是全新的iQOO Neo3：144Hz刷新率、電競級遊戲體驗、雙揚聲器、Wi-Fi 6、UFS 3.1等頂級硬件均為iQOO Neo3提供了旗艦級使用體驗。

作為iQOO針對2020年5G市場打造的又一力作，iQOO Neo3的發佈會為5G時代群雄逐鹿的手機市場帶來哪些變化，我們由產品本身入手，為你揭曉iQOO Neo3背後的故事。

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01/ 深邃外觀下藏着144Hz刷新率殺招

iQOO Neo3在繼承iQOO Neo外觀的基礎上，外觀審美上也有升級。從視覺觀感上的升級首先在配色上，這次iQOO Neo3有「夜幕黑」和「青空藍」兩種配色，我們本次拿到的是「夜幕黑」配色。

iQOO官方表示iQOO Neo3配色靈感源自變幻莫測、引人探索的天空。透過玻璃下漸變的色彩顯示不僅有深邃感，還帶着一絲小清新的感覺，而在這種奇妙感覺中還帶着悸動，可以說這是iQOO對於手機色彩搭配上的大膽而成功的嘗試。

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值得說道的是iQOO Neo3底部設置了3.5mm耳機接口，為用戶在耳機的選擇上有了更多選擇，這是一個值得點讚的設計。音樂是iQOO的基因，iQOO Neo3不僅保留了AK4377A高音質音頻DAC，還採用了雙側揚聲器佈局，無論是看電影還是玩遊戲，都會讓用戶得到更強的沉浸感，這個我們會在後面詳細說明。

iQOO Neo3採用的是側邊指紋+電源二合一按鍵。這枚按鍵的寬度僅有2.4mm寬，儘可能將側邊指紋模塊與中框融合，大幅度降低對於外觀的影響。

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iQOO Neo3在上手體驗中最能被用戶感知的是正面144Hz高刷新率競速屏。144Hz刷新率的屏幕在PC上都是「電競級」的屏幕刷新率。此前我們科普過屏幕刷新率的概念，簡言之就是屏幕上每秒鐘可以顯示多少幀畫面。屏幕刷新率越高，所顯示的畫面流暢性、穩定性和連貫性就越好。

對於遊戲玩家或者做視頻的朋友對刷新率這個概念就比較熟悉了，比如開了高幀率的《王者榮耀》（60Hz刷新率）就比不開時（30Hz刷新率）流暢了許多。如果還沒有概念的話我們可以通過原始的紙動畫來了解下。

（中關村在線授權使用）

60Hz刷新率意味着一秒翻過60頁紙；90Hz刷新率是一秒鐘翻過90頁紙，而在幀率變化的過程中，幀率越高的屏幕需要補足的動畫越多，視覺觀感就越流暢。因此我們可以很確定的說，144Hz高刷新率屏幕是目前手機上動畫過渡最舒適的。

不同幀率下畫面過渡對比（中關村在線授權使用）

通過上面動圖我們能看出幀率越高過渡越自然，實際的畫面動態顯示更好，視覺殘留顯示更自然。說人話是：消費者在屏幕上的體驗更為流暢舒適。

iQOO Neo3支持最高144Hz刷新率的調節（中關村在線授權使用）

回到我們討論的問題上：144Hz刷新率帶來的改變是什麼？144Hz高刷新率帶來的是手機屏幕體驗上流暢的躍進，這種流暢上的進步不僅是場景的過渡動畫上，還特別體現在遊戲上，更高的刷新率意味着更平滑連貫的過渡，意味着更為更為流暢的遊戲體驗。

此外，iQOO Neo3上為了滿足用戶對於更清晰畫質的需求，首發搭載了業內前沿的視頻超分技術。這種技術可以利用視頻中已有的圖像信息將720P及以下的低碼率視頻提升至1080P分辨率，提升用戶端的視頻觀看體驗，在降低用戶流量使用的同時也能獲得高清的畫質體驗。

另外，iQOO Neo3這塊屏幕搭載了LTM（Local Tone Mapping）局部色彩映射技術。這種技術將顯示內容分為多個區域，每個區域根據環境光及對應的顯示內容，動態調整顯示區域對比度，搭配全局護眼功能，不僅能夠漸輕用戶的用眼疲勞，還能進一步降低屏幕功耗。

iQOO Neo3外觀上保留3.5mm耳機接口，是對於用戶體驗的保留；144Hz高刷新率是對於用戶體驗的極致追求；大膽奔放的配色彰顯iQOO對於色彩的調教。可以說iQOO Neo3在外觀設計上保留用戶體驗的情況下大膽突破色彩與設計的搭配，彰顯了iQOO對於設計大膽而獨特的品味。

02/ 驍龍865帶來性能晉級性能體驗與5G體驗

iQOO Neo3搭載全新的高通驍龍865 5G SoC。高通驍龍865 5G SoC為7nm工藝製程打造，CPU部分為1*2.84GHz A77+3*2.40GHz+4*A55，GPU部分為Adreno 650。與驍龍855相比，驍龍865 的CPU 性能提升 25%，功耗降低 25%；GPU 性能提升 25%，功耗降低 35%。

除了頂尖性能外，iQOO Neo3還實現了對於SA&NSA雙模5G的支持，我們首先展示iQOO Neo3在5G網絡下的表現。

（中關村在線授權使用）

Speedtest實測，iQOO Neo3的5G的下載速率為867Mbps，上傳速率達到了75.4Mbps。這樣的5G網絡速度是大幅度優於4G網絡的。

5G網絡環境下，iQOO Neo3軟件下載速度表現也是極為優秀的，通過vivo內置的官方商店下載遊戲《誅仙》的速度為64.56MB/s。

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5G網絡下的遊戲檢測來看，不論是《王者榮耀》還是《和平精英》的延遲均保持在極好的延遲狀態。這還只是在5G NSA網絡的情況下，當5G-SA網絡大面積推廣後，遊戲延遲會進一步降低。

能夠看到的是iQOO Neo3在5G上的表現還是很亮眼的，這得益於iQOO Neo3搭載的全方位天線系統，通過多模態天線、側邊分布式天線、智能NR多天線切換、AOL訊號增強技術、HPUE技術和4X4 MIMO六項技術，保證手機5G信號的穩定。

iQOO Neo3對於信號的高品質要求還體現在採用Wi-Fi 6標準上，iQOO Neo3連接Wi-Fi 6路由器後，支持最高1.2Gbps的傳輸速率。相比Wi-Fi 5，Wi-Fi 6的網絡會有更快的傳輸和更低的數據延遲，享受更有序的高效率極速上網體驗。

性能方面，驍龍865在iQOO工程師的調教使得iQOO Neo3在運行速度上有大幅度提升，我們先看下iQOO Neo3的跑分。

從實測的成績來看，安兔兔跑分超過60萬，性能上達到了旗艦級別。除此之外，iQOO Neo3全系標配UFS 3.1。

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測試數據顯示，iQOO Neo3的順序讀取速度達到1686MB/s，順序寫入速度將達到753MB/s。而iQOO官方的數據顯示，iQOO Neo3的UFS 3.1相較於上一代iQOO Neo 855，順序讀取速度16% 、順序寫入速度37%。

話不多說，下面我們通過遊戲實際測試驍龍865在遊戲中的表現。

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測試前值得說明的是，iQOO Neo3搭載了Multi-Turbo 3.0多渦輪加速技術，這種技術通過對於底層框架、智能分配系統核心資源的調用，實現應用響應速度、散熱、遊戲體驗和網絡穩定性等方面的全方位提升，為用戶帶來流暢穩定的使用體驗。

（中關村在線授權使用）

我們先展示iQOO Neo3在《王者榮耀》超高分辨率與超高畫質下的表現。

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能夠看出的是iQOO Neo3的幀率表現是很平穩的。iQOO Neo3是根據《王者榮耀》職業聯賽KPL賽事標準和選手的需求進行深度優化的，對於《王者榮耀》有着較為出色的支持。

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接下來測試《和平精英》。開啟「HDR高清」+「極限」畫質下。遊戲實測結果如下。

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在吃雞的過程中，很多朋友喜歡「聽聲辨位」。而這時候iQOO Neo3的立體雙揚聲器就派上很大的用場了。首先是iQOO Neo3的雙揚聲器位於機身的頂部和底部，橫屏持握搭配環繞音效，不會被手擋住，完全可以聽音辨位，快一步發現敵人。

同時與iQOO Neo3雙揚聲器匹配的自研音效Super Audio在雙揚聲器硬件的基礎上實現了「子彈從左飛到右」的立體聲效果，遊戲過程中有更強的沉浸感。

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接下來測試的是支持高幀率的《QQ飛車》。值得說明的是《QQ飛車》支持在144Hz刷新率下運行，但由於測試軟件對於144Hz刷新率的識別問題，我們用iQOO Neo3在120Hz刷新率下運行。我們開啟高畫質、高幀率、關閉省電模式。

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實際的畫質表現能夠在測試軟件中穩定在120幀，圖中低幀率的位置為過渡場景。簡言之，iQOO Neo3在複雜遊戲場景下是沒有任何壓力的。

鷹眼顯示（中關村在線授權使用）

iQOO Neo3在用戶酣暢遊戲的過程中還增加了鷹眼顯示增強技術。這是GCP2.0基於DPU重新開發的遊戲畫質增強功能，通過對於飽和度的增加、記憶色保護、可調節的細節鋭化多個緯度的顯示調節，實現了在無損畫質條件下的超清顯示增強，達到了在極端場景下游戲視覺體驗的提升。

在遊戲重度體驗後，手機的散熱表現有着較為出色的表現，實際體驗過程中不會有燙手的感覺。這是得益於iQOO Neo3配備了iQOO品牌上備受好評的11層超級液冷散熱系統，全套系統由超大面積3層石墨散熱膜、85mm超長熱管、高導熱可固化凝膠等共同組成，覆蓋了CPU、GPU、電源管理晶片等手機主要發熱源區域，進而有效控制了整機温度。

驍龍865 5G SoC為iQOO Neo3在5G和性能方面的發揮奠定了全面基礎，毫無疑問iQOO Neo3的性能表現足夠亮眼，配上極為實惠的起售價再次貫徹iQOO的極致性價比路線。

03/ 4800萬後置三攝：遠近拍攝色彩都在線

iQOO Neo3的後置影像系統為4800萬主攝+800萬超廣角+200萬微距。同時iQOO Neo3也搭載全新的AI人眼追焦功能，這項技術可以將焦點鎖定在拍攝主體的眼部，面對多人場景也可以迅速對指定對象進行追蹤。相較於普通面部追焦，這種技術提供的檢測率、跟隨性更精準，為用戶進行人像拍攝提供了極大的便利。

下面我們先看下來自iQOO Neo3的精美樣版相片。

能夠看出的是iQOO Neo3的4800萬主攝呈現出較為不錯的色彩觀感，而這種優秀的色彩觀感是iQOO的一貫風格。

在日常光線充足拍攝景物的過程中，主攝色彩調教的優勢就全面展示出來了，而iQOO Neo3內置的AI算法也為照片最終呈現的結果提供軟件上的支持。

而廣角鏡頭的加入則為iQOO Neo3提供更大的視野，可以輕鬆收納壯闊的大場景。下面我們看下樣張。

能夠看出，iQOO Neo3通過廣角的拍攝呈現出更大的視野範圍。而在相機默認的環境下，逆光HDR自動開啟，極大提升了逆光環境下的成片拍攝率和成像效果。

另外，iQOO Neo3相機配備的智能AI場景識別也能夠針對不同場景切換優化方式，使iQOO Neo3的相機表現呈現出不錯的水準。

iQOO Neo3在夜景下的表現還是很討喜的。iQOO Neo3的夜景模式下會開啟2秒左右的曝光時長，夜景模式下呈現的樣張會在細節展示上有所提升，在抑制高光的基礎上再次提升暗部細節，使得夜景拍攝的樣張觀感舒適。

實際夜拍表現上，夜拍照片畫面清晰明亮、顏色鮮豔真實、層次分明有質感。

iQOO Neo3前置為1600萬像素。iQOO Neo3的前置相機中內置了多種美顏風格，可以滿足不同用戶對於美顏的需求，為用戶帶來自然透亮、立體柔和的自拍畫面。

（中關村在線授權使用）

可以說iQOO Neo3的影像素質延續了iQOO家族對於色彩調教的一貫水準，同時iQOO Neo3的成片率還穩定在一個非常優秀的水平，這些都會讓iQOO Neo3實際拍攝過程中讓用戶有優秀的拍攝體驗。

04/ 一天使用無壓力：4500mA+44W快充

iQOO Neo3搭載的是4500mA大電池以及44W Super FlashCharge充電技術（11V4A）。玩遊戲、刷抖音、追劇，輕鬆無壓力。

44W Super FlashCharge充電界面（中關村在線授權使用）

在5小時重度使用續航中，先後經歷照片視頻拍攝測試（30分鐘）、視頻播放測試（60分鐘）、社交測試（30分鐘）、即時通訊（30分鐘）、網頁瀏覽（30分鐘）、遊戲測試（60分鐘）、在線音樂（30分鐘）以及電子書（30分鐘）續航測試之後，最終iQOO Neo3剩餘電量為55%，4500mAh的電池容量在iQOO工程師的調教下顯得極為耐用。

（中關村在線授權使用）

iQOO Neo3的充電方案是44W vivo Super FlashCharge閃充技術，這款充電技術需要內置的電荷泵可以將高電壓低電流轉化為充電過程中所需要的低電壓高電流，提升充電功率的同時進一步降低快充過程中可能存在的風險。

同時充電過程中44W Super FlashCharge還進一步優化了温度控制，整套閃充技術內置雙電荷泵IC設計，使得高功率充電過程中的温度得到有效控制，還能延長峰值充電時長，同時這套充電技術中還加入了匹配整套快充系統的FFC（Flash Fast Charge）充電算法優化技術，進一步縮短iQOO Neo3的充電時長。

（中關村在線授權使用）

實際測試中，iQOO Neo3在20分鐘充入了52%的電量，半小時充電64%，電池充滿用時為57分鐘。

iQOO家族產品續航讓人印象深刻，這次iQOO Neo3在續航方面更是讓大家再也不必擔心續航困擾，配上44W快充更是讓iQOO Neo3輕鬆回血。

05/ 日臻精進的iQOO UI

自2020年起。iQOO家族的UI被命名為更容易被記住的iQOO UI，品牌對於傳播是有自己訴求的，年輕的iQOO通過對於UI的再一次命名為專屬的品牌傳播方式命名。

同時，Monster模式的專屬UI設計也在iQOO UI上得到了保留。

說Monster模式，有一套專屬的動效和性能優化，憑藉其速度感和科技感成為UI的名稱。

音樂是一直是iQOO家族的基因，而iQOO Neo3延續了iQOO家族的Hi-Fi風格，iQOO Neo3內置獨立Hi-Fi晶片，搭載AK4377A 高音質音頻DAC。同時iQOO Neo3機身內置2顆超線性立體聲揚聲器，並且為每顆揚聲器都配備了一顆智能功放晶片。在提升音量的同時，有效減少失真，帶來更為震撼的音質享受。

而左右聲立體揚聲器再根據iQOO工程師的調教實現了音效從左到右的立體聲效果，在遊戲。電影中更具沉浸感。

NFC功能（中關村在線授權使用）

同時，iQOO家族的NFC功能也沒有缺席，目前不僅可以開通公交卡、門禁卡、銀行卡和eID功能。此外，還有更人性化的Jovi為整機賦予了更為好用的人工智能屬性。總體來說，iQOO UI在功能性、易用性和美觀度上的完成度極高，iQOO UI正向着更為好用、好看的方向前進。

總結

給用戶帶來性能旗艦級別的體驗一直是iQOO的使命，在iQOO Neo3的產品定義上我們能夠看到的是iQOO Neo系列的新品在圍繞性能的基礎上為Neo3帶來了雙模5G、Wi-Fi 6、Hi-Fi獨立晶片+雙揚聲器、144Hz電競高刷新率屏幕以及UFS 3.1，這些都讓全新的iQOO Neo3擁有了旗艦的性能體驗。

內在的軟件設計方面，iQOO UI的進一步完善、Jovi人工智能的再進化對普通用戶更具吸引力，使用更順手，而這些軟件搭配頂尖硬件帶來的是144Hz高刷新率下的顛覆式流暢體驗。更重要的是，iQOO Neo3以一個極為激進的價格定義了驍龍865性能旗艦的價格，這是性能加碼之外更簡單純粹獲取消費者喜愛的進攻策略。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】