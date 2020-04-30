OnePlus 8 Pro評測：頂級120Hz刷新率屏幕　終於有無線充電

今天，每個 Android 手機廠商都在追逐「差異化」。相比於核心數、像素量和晶片性能這些只有極客玩家才感興趣的信息，找出一個能被消費者感知得到、但同行們尚未深入的功能點，似乎更具備直接的吸引力。

所以你會看到，華為從 P20 開始發力超高像素拍照，vivo 嘗試將指紋解鎖做進屏幕裏，還有 OPPO 自己做快充一樣，其實都是想把握新技術的「風口」，形成自己的差異化優勢。

一加（OnePlus）手機不是沒有過類似的「特徵」。尤其是在去年，一加顯然是抓住了一個比外觀好看、系統流暢更能說服用戶買單的新功能點：高刷新率屏。

+ 4 + 3 + 2

它同樣能被用戶直觀地感知到，而大部分人也都能理解它的價值——就是讓手機變得更流暢。更重要的是，一加選擇切入的時間點也足夠巧，算是間接推動了高刷新率屏在大眾手機市場的普及。

那麼在今年的一加 8 Pro上，我們又能看到哪些新變化？

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+ 5 + 4 + 3

手感依舊很爽，重量和厚度也降低了

一加 8 Pro 的外觀基本延續了去年的風格，比如前後雙曲面的結構、居中的後置攝像頭模組，以及標誌性的三段式開關。差異感主要來自於材質和重量，這些都要上手真機才能感受到。

一加為 8 Pro 準備了兩種後蓋材質，一個是我手上黑色版的鏡面設計，偏光滑細膩，金屬邊框則專門做了磨砂處理，所以在摩挲手機表面時，可以同時感覺到磨砂和光滑兩種觸感。

另一種材質則是現在大熱的 AG 玻璃，其實去年一加 7 Pro 已經嘗試了類似的啞光霧面後蓋，如果你有 iPhone 11 Pro，也可以感受下這種磨砂面玻璃的質感。

+ 2

厚度和重量方面，拋棄升降攝像頭改用挖孔屏的一加 8 Pro，得以從去年 8.8mm 和 206g 降至 8.5mm 和 199g，雖然只有 7g 的重量差，但還是能讓你的褲袋減壓不少。升降攝像頭的消失，還為一加 8 Pro 帶來了其它好處。IP68 級防水防塵便是一點，而電池容量也比 7 Pro 多了 500 毫安左右，以應付 5G 和 120Hz 屏這兩個耗電大戶。

整體來說，一加 8 Pro 的外觀還是做到了品質感和優雅感兼具，黑色之外的藍色和綠色款也足夠討喜，唯一讓我有點不滿的是後置鏡頭組的凸起幅度。

考慮到一加 8 Pro 對後置攝像頭進行了升級，且機身厚度下降，鏡組比 7 Pro 高一些也無可厚非；但厚度增加的同時，一加 8 Pro 卻沒有對鏡組邊緣做對應的倒角緩衝處理，手指摸過時會感到有些割手。

不過，這年頭找個不凸起的旗艦機也挺難的，區別只是在於「有多凸」而已。對於一加 8 Pro，在裸機的情況下，我只能很小心地將它平放在桌面，以免攝像頭受到外力磕碰。當然這個問題也不是毫無辦法：乖乖戴上保護殼吧。

智能手機中最好的一塊屏

屏幕依舊是這次一加新旗艦最值得細說的部分。

從硬件上看，一加 8 Pro 採用了三星製造的 QHD+ 高刷新率屏幕，支持 10bit 色深和 HDR 10+，以及最高超 800 nit、峰值達 1400 nit 的屏幕亮度，並可以提供 0.3 JNCD 的色準精度，數據上和之前 OPPO Find X2 Pro 很相近。

在這份完美答卷下，一加 8 Pro 很輕鬆就拿到了 DisplayMate 的 A+ 評價，簡單解釋就是目前「智能手機中最好的一塊屏」。

加上 Oxygen OS 系統本身就強調速度感和流暢感，配合 240Hz 觸摸採樣率，和一加 8 Pro 這塊屏幕簡直是絕配。

一加 8 Pro 的最大賣點還是這塊頂級屏幕（AppSo授權使用）

事實上，去年的一加 7 Pro 屏幕也不差了，對比之下，今年的 8 Pro 主要在色準、亮度方面有所改進，而屏幕刷新率上限也由 90Hz 提升到了 120Hz，並支持 QHD+ 分辨率和 120Hz 刷新率同時開啟。

高刷新率屏對交互流暢度的提升這裏就不重複提及了，與其關注規格表裏的數字，一些會對使用體驗帶來直觀影響的設計反而更值得關注。

8 Pro 兩側曲面會比 7 Pro 更「曲」，但高光帶的範圍也收窄了（AppSo授權使用）

比如說屏幕曲率。去年一加 7 Pro 被人詬病的一點就在於左右兩側的大弧面結構，尤其是在陽光下，光線打在屏幕上會有明顯的高光帶，直接影響了屏幕的可視性。

至於在 8 Pro 上，兩側的下沉弧線更加垂直，曲面部分會比 7 Pro 更「曲」；但相對的，高光帶的範圍收窄了，屏幕內容受到曲面的影響也更小。

另一點很多人在意的是「自動亮度」。為了加強對環境光的判定，這次一加 8 Pro 採用了前後雙光線傳感器的設計，而且支持 4096 級自動亮度調節，有效避免了忽明忽暗的狀況，算是比較細節的改進。

MEMC 插幀也對 Netflix 做了適配（AppSo授權使用）

除了屏幕硬件的調整，今年一加還針對高刷新率屏做了不少軟件適配工作。

首先是視頻端，這次一加 8 Pro 也引入了很火的 MEMC 插幀技術，主要就是將低幀率的視頻轉變為 60 幀甚至是 120 幀版本。

Bilibili全屏播放視頻，能看到「高幀率模式啟動中」的提示（AppSo授權使用）

在設置項中，包括Bilibili、騰訊視頻、騰訊體育、優酷、愛奇藝、YouTube、Netflix 等多個視頻平台都已經適配了補幀功能。當你切換成全屏狀態下看視頻，屏幕上就會彈出「視頻高幀率模式啟用中」的提示。

實際體驗下來，插幀技術對於一些 24 幀或 30 幀的低幀率視頻還是有效果，但如果視頻本身碼率較低，效果可能不會很明顯。

另外，有些視頻默認就是 60 幀播放，全屏播放後也不會出現提示字樣。

120 極限插幀目前還是一個實驗性功能，但提升效果確實會比 60 插幀更明顯（AppSo授權使用）

一加 8 Pro 還提供了一個「極限高幀率模式」，可以把視頻強行插幀至 120 幀播放，但不支持在 QHD+ 分辨率下開啟，應該是對續航影響較大。

在遊戲端，一加 8 Pro 則對王牌戰士、穿越火線、QQ飛車、堡壘前線、量子特攻等 12 款遊戲的高幀模式進行了適配。隨着高刷新率屏的普及，之後應該也會有更多應用會主動做適配。

電池夠用嗎？

一加 8 Pro 的核心配置沒有太多可說的，和其它頂級 Android 旗艦一樣，都用的是現在高通最好的驍龍 865 晶片，還有 LPDDR5 內存和全系標配的 UFS 3.0 閃存等，也支持 5G 和 WiFi 6 技術。

一加 8 Pro 的跑分情況，分數僅供參考（AppSo授權使用）

我們還是照常用幾個跑分應用做一輪測試，分數僅供參考，總之性能絕對夠你在所有遊戲裏把畫質開到最高一檔，還能確保足夠的流暢性。

《王者榮耀》這種遊戲能輕鬆跑滿 60 幀（AppSo授權使用）

高性能、高幀率屏的組合下，電池續航反而是更需要關心的部分。為了測試不同分辨率和刷新率模式對續航的影響，這次我們也做了一組耗電量對比，數據如下：

（AppSo授權使用）

一加 8 Pro 的續航表現會略好於之前我用過的 Find X2 Pro，但差距只是在 3-5% 以內，相差不大。

至於每個子項部分，QHD+/120Hz 模式耗電依舊會比 FHD+/60Hz 模式要多一些，只能說高刷新率屏對續航的影響依舊是存在的。至於息屏待機的狀況，一加 8 Pro 在 8 小時後掉電 3%，還算不錯。

總體來看，一加 8 Pro 的續航只能算中規中矩，電池夠不夠用，仍然還是要看個人使用情況。

開啟「智能省電」後，系統會自動在 FHD+ 和 QHD+ 分辨率之間切換（AppSo授權使用）

對於那些肉眼分不出 FHD+ 和 QHD+ 分辨率差異的用戶來說，如果希望獲得更好的續航，還是建議保持 120Hz 刷新率的基礎下，手動將屏幕分辨率切換為「智能切換」。這樣既可以獲得最好的流暢度，同時也能兼顧一天 9-10 小時的連續使用時間。

但如果你平時玩遊戲看視頻比較瘋，分辨率刷新率等等什麼選項也要追求「最高最好」，那麼就請做好半天充一次電的打算了。

禪定模式，可以讓你短暫擺脱對手機的沉迷（AppSo授權使用）

最後是充電的部分，一加 8 Pro 依舊支持 30W 的 Warp 有線閃充。我從 10% 開始充，10 分鐘內後就能充 25% 的電，而半小時後剩餘電量顯示為 72%，等於是充了 62% 的電，最後充滿則耗時 53 分鐘。

如果是從 0 到 100% 完全充滿，則基本能控制在一小時左右。（一加 8 Pro 的電池容量為 4510mA）。

一加 8 Pro 支持無線充電（AppSo授權使用）

另外，這次一加 8 Pro 也終於、終於、終於加入了對無線充電的支持，算是補齊了過往一加手機的最大短板。

隨之而來的還有反向充電功能，這幾天我的 AirPods 沒電時，都是直接把充電盒放在一加 8 Pro 的後背上充電。

反向無線充電平時用得很少，但很適合拯救 AirPods（AppSo授權使用）

規格方面，一加 8 Pro 支持 30W 的 Warp 無線閃充，基本和有線閃充的速率相當，但需要配合一加自己的立式無線充電底座，充電時還能聽到底座內細微的散熱風扇聲。

同樣是從 10% 開始充，一加 8 Pro 半小時後能充到 61%，基本符合官方所說的「30 分鐘充 50% 電」，而從 10% 到 100% 充滿大概需要一小時，比有線充電要慢 9-10 分鐘左右。

如果不想花錢購買官方底座，也可以用第三方的 Qi 無線充電器替代，最高支持 10W 的充電速率。

（AppSo授權使用）

我還在一加 8 Pro 的設置項中看到了「充電優化」特性。它和 iPhone 類似，會讓機器主動學習你的入睡/起床習慣，暫緩將電池充滿的時間，延長電池壽命。

拍照的進步主要在夜景

拍照不算是一加手機的強項，但去年的一加 7 Pro 也確實使用了非常優秀的三攝組合，包括當時最主流的 4800 萬像素 IMX586 感光元件，整體表現還是可圈可點的。

（AppSo授權使用）

到了這代一加 8 Pro，後置三攝進一步升級至四攝組合，最核心的是兩顆 4800 萬像素的主攝、超廣角頭。其中，主攝是來自於Sony定製的 IMX689 傳感器，擁有目前 4800 萬像素中最大尺寸的圖像傳感器，以及最大的單像素尺寸。

而超廣角則使用了去年很熱門的 IMX586，這樣的雙 4800 萬搭配也同樣在 Find X2 Pro 上出現過。

但剩下兩顆鏡頭就比較常規了，包括一顆支持 3 倍混合變焦的 800 萬像素鏡頭，還有一顆 500 萬像素的濾光鏡頭。前置攝像頭則是 1600 萬像素 IMX471。

實際來看樣張的話，一加 8 Pro 在白天拍攝的圖像基本都沒什麼大問題，測光表現和 7 Pro 一樣穩定，成像風格較為自然柔和。

+ 6 + 5 + 4

IMX689 主攝帶來的主要提升還是在暗光和夜景部分。依靠內置的長曝夜景模式，一加 8 Pro 的夜間樣張足夠清晰，噪點不多，色彩則比白天更偏濃郁，但部分樣張的曝光會有點溢出。

用 IMX586 當超廣鏡頭，也讓一加 8 Pro 獲得了不錯的微距拍攝體驗，非常適合拿來拍花花草草以及美食。

至於長焦部分，由於一加 8 Pro 沒有配備潛望式結構，自然是沒法當成「望遠鏡」來用，細膩度和色彩也和主攝有一定差距，但 3 倍混合變焦的成片還算穩定。

視頻方面，一加 8 Pro 支持最高 4K/60fps 的視頻錄製，以及720p/480fps 或 1080p/240fps 的慢動作視頻。官方還提及了一個「超級逆光視頻」功能，主要是在三種不同曝光時間下進行拍攝，最後輸出超高動態範圍的畫面。

另外個人感受比較深的是，一加 8 Pro 的好屏幕和線性馬達也對拍照帶來了幫助。比如說在戶外陽光較強的時候，高亮度屏能確保取景時的清晰度；而每當我按下屏幕快門時，也都會有恰到好處的震動反饋。

比好更好

給一加 8 Pro 這樣的旗艦機「挑刺」其實挺難的，放去年，我們還可以吐槽沒有無線充電、曲率做得不好、重量感人，但這些不足之處都在今年的一加 8 Pro 上得到了解決，規格表上的配置已經完全不輸同類競品，也算是一台很標準的「全能旗艦」了。

但對比一年多前，一加 8 Pro 也面臨着新的挑戰。如果說當時一加賭對了「高刷新率屏」這個差異化痛點，那麼現在，無論是國內還是海外，類似的功能已經成為了各大廠商旗艦機的標配，它顯然已經不能再算是一加手機的「獨有特色」了。

OnePlus 8 Pro（AppSo授權使用）

我個人可能還會把 Oxygen OS 這種「類原生 Android」體驗當成一個購買理由，但這更多是一種個人偏好。畢竟，Oxygen OS 強調簡潔、流暢，相對地在本土化功能和服務上則有所缺失。放在國外，這還能靠 Google 全家桶解決，但在國內，想做好服務乃至是生態，仍需要廠商自己有所投入。

當然，「小而美」也有自己的活法。對現在的一加來說，專注高端機的策略已經讓它獲得了很多忠實擁躉，穩固口碑的同時，繼續在 5G 時代尋找突破口，機會依然會存在。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：一加 8 Pro 上手：搭載了最好的屏幕，還補上了最大的短板】