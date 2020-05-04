平玩電競幻彩風 Logitech G203 LIGHTSYNC入門級遊戲滑鼠

【Logitech G203 LIGHTSYNC遊戲滑鼠】留家抗疫打機時間自然多，Mouse都容易用壞，想平價打機又不失霸氣，保留電競風格及可自訂遊戲按鍵組合，Logitech G203 以平民價推出入門版遊戲滑鼠，可能是性價比最高的電競周邊。

【Logitech】

Logitech G203 LIGHTSYNC淨重85克，內置32BIT ARM處理晶片，支援最高解像度8,000dpi，電競遊戲滑鼠反應達每毫秒1000Hz，以大約三百多元售價屬於相當不俗的入門級產品，同時G203亦同屬專業遊戲系列，對應 Logitech G HUB 軟件，在G203 編輯多達6組鍵輸入指令，亦能在G203上透過G HUB 設定 LIGHTSYNC顏色轉變；而G203亦與G系列滑鼠一樣，用家的設定會儲存在滑鼠內建記憶體中，帶到其他Windows / Mac / Chrome OS電腦也不用再次設定 。

▼G203 遊戲滑鼠雙色睇真啲▼

+ 5 + 4 + 3

包括左右兩鍵、姆指前進後退鍵、滾輪兩鍵共6組，都可透過G Hub自訂按鈕組合。 【Logitech圖片】

Logitech G203 LIGHTSYNC同時支援5級靈敏度調整，方便於即時戰略、FPS槍戰、MOBA等不同遊戲之間一次轉換就能改變滑鼠靈敏度，而有線滑鼠亦能實現接近零延遲反應。G203滑鼠售價HK$329。