Logitech G Pro X 電競鍵盤試玩：三軸任換、迷你消音

【Logitech G Pro X電競鍵盤 上手玩】電競設備生產商 Logitech 早前推出G512 電競滑鼠後，原來亦悄悄帶來Logitech G Pro X 電競Keyboard，對選擇鍵軸有困難的玩家使用這個鍵盤就沒有煩惱，因為它對應3款電競鍵盤流行鍵軸！

Logitech G Pro X上手玩

Logitech Pro X是G電競系列中體積最小的鍵盤 【鄧鴻至 攝】

這次Logitech G Pro X 鍵盤表面抽起了數字盤，換來更細的鍵盤體積（約36x16cm），同時帶來便攜性；而當中的機械按鍵軸預設為全青軸敲擊鍵，官方亦提供5個茶軸輕觸感鍵及5個紅軸線性鍵更換，玩家可以按需要全換，或將部分按鍵更換鍵軸。G Pro X 鍵盤包裝中亦附有工具，輕力像拔牙一樣就可以更換鍵軸，不怕因為換鍵而傷害鍵軸接觸點。

另外Logitech G Pro X 電競鍵盤背面有橡膠腳墊，可提供3段高低調整角度，按打字的角度調整至最舒適的角度，G系列電競鍵盤亦可支援LIGHTSYNC RGB，透過Windows / Mac 「G Hub」軟件更改鍵盤閃爍顏色及閃爍時間，另外亦可以透過軟件設定鍵盤按鍵重覆時間及更改功能鍵設定。Logitech G Pro X 電競鍵盤布局支援Windows玩家，未有對應Mac的Command設有獨立功能鍵（在Mac中變為Alt鍵），對於經常轉換Mac / PC的玩家可能會帶來一點麻煩。（售價：HK$1,199）