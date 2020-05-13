Dell XPS 13 9300評測：成功瘦身兼顧質素重量　定價適合高消費群

作為普及微邊框設計的先驅者，Dell XPS 13近年來可謂是輕薄本市場裏口碑極佳的系列。雖然Dell XPS 13系列立足於高端，整體價格比較昂貴，但紮實的做工、用料，考究的設計，出色的性能絕對是「值回票價」的選擇。

今年年初的CES上，Dell展示了最新一代XPS 13，它給人留下的最深印象就是更加纖薄化的機身設計，以及那渾身散發出來的典雅質感。最近，我們終於拿到了Dell XPS 13新一代產品，接下來讓我們一起來看看這款旗艦輕薄本又會帶給我們哪些驚喜吧。

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更纖薄更輕便

全新一代XPS 13最大的特點就是更加纖薄化的機身。其整機厚度控制在14.8mm以內，再加上機身前端略微傾斜的楔形設計，使得整體觀感更加纖薄。同時，新產品在重量上也控制到了1.27kg，從而使整體便攜性進一步提升。

白色款的Dell XPS 13依舊沿襲了系列考究的用料，6000系航空鋁材質配上硅纖維C面既美觀又實用。與那些千元主流價位段產品所使用的物料相比，可以說是「一眼睛」的差別。因此這也給機器整體帶來了非常不錯的質感表現。

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新款XPS 13拿在手裏非常輕盈，外殼表面觸感細膩柔和，又不失金屬的硬朗感。整個產品的做工極為嚴謹，不同材質面板之間嚴絲合縫，可以說是教科書般的旗艦機品質。

Infinity Edge微邊框設計是Dell XPS 13系列的招牌，這一設計也讓XPS 13系列成為近年來輕薄本市場的中軍品牌，引領了筆記本屏幕微邊框設計風潮。

本次評測機型為13.4吋觸控屏，支持4K分辨率，四邊窄邊框設計使其屏佔比高達91.5%。16:10屏幕比例使得縱向視野更加開闊，作圖、製表等應用時的視覺觀感更加舒適。同時，作為一款商務向產品，Dell XPS 13也充分考慮了用戶長時間使用的需求，因此直接內置了多種可調節的色彩模式，並且支持Eyesafe低藍光護眼模式。

新款XPS 13屏幕質素也非常出色，支持90% DCI-P3色域覆蓋，支持HDR 400以及杜比視界。屏幕峰值亮度高達500nits，即便在較強光線環境下使用，用戶也能看清屏幕上顯示的內容。

此外，新款XPS 13還支持開蓋啟動系統，只要掀起頂蓋，機器就會自動開機並進入系統，有一種辦公的儀式感。

（中關村在線授權使用）

雖然新款XPS 13通過微邊框設計使得機身尺寸相當於11吋級別的產品，但它依舊充分利用了C面空間，通過「Edge to Edge」設計，將鍵盤區域面積增大9%，從而在有限的空間內搭載了全尺寸鍵盤。

在大鍵帽、寬間距以及適中鍵程控制結合之下，新款XPS 13的鍵盤手感非常舒適，能夠給用戶帶來更加愉悦的打字樂趣。

白色款XPS 13整個C面覆蓋了硅纖維材質，這種材質擁有柔滑細膩的觸感，同時兼顧耐磨、防油防污等特性，既美觀又實用。而對硅纖維、碳纖維材質的運用，也是Dell XPS 13系列一直以來的特色之一。

此外，新款XPS 13觸控板採用了細膩的玻璃材質打造，觸感細膩順滑，操控精準，體驗出眾。

接口擴展性上，為了達到輕薄便攜的設計，自然會有所取捨。新款XPS 13配有兩個全功能Thunderbolt 3接口，都支持充電以及外接Thunderbolt 3設備。此外還配有3.5mm插孔以及MicroSD卡槽。

升級Intel十代Core處理器

在外觀設計、做工品質上，Dell XPS 13系列一直以來都是業界的扛鼎之作，其優秀的品牌口碑也多半源於此。不過，好的外觀配上好的性能對於用戶才更有意義。那麼新款Dell XPS 13的硬件配置和性能如何呢？

本次評測機型配置了Intel十代Core i7-1065G7處理器、16GB內存、1TB SSD以及Intel Iris Plus顯示卡。下面我們來看看這款機器的整體性能表現。

Intel十代Core i7-1065G7處理器是基於10nm製程工藝的Ice Lake處理器，採用了最新的Sunny Cove微架構，搭載了最高規格的64EU GEN 11核顯，其主頻為1.3GHz，睿頻可至3.9GHz，為4核8線程設計，其標準TDP為15W。

處理器性能方面我們主要參照CINEBENCH R15的測試結果。Dell XPS 13系統內置了電源管理軟件，我們在測試之前開啟了高性能模式，從結果來看，這顆處理器單核得分174cb，多核得分684cb，性能發揮相當不錯。

在CINEBENCH R20測試標準中，其單核得分429cb，多核得分1480cb。

存儲方面，新款Dell XPS 13搭載了一塊1TB PCIe NVMe固態硬盤。通過軟件測試可以看到，1GiB數據5次讀寫中，Seq Q32T1讀取速度3113.3MB/s，寫入速度2721.9MB/s，性能表現極佳。另外4K各項測試數據也居於上乘，能夠給用戶帶來流暢的系統和軟件運行體驗。

（中關村在線授權使用）

綜合性能方面，我們使用PCMark 10的辦公模式對其進行了評估。從結果可以看到，新款Dell XPS 13常用基本功能，包含Web瀏覽、視頻會議、應用程序啟動等得分為8982分，這個分數在目前的輕薄本產品中名列前茅；而在生產力項目測試中得分為7067分（目前輕薄本多數在4900-5400分），說明其完成電子表格、文檔工作沒有壓力；數位內容創作方面，得益於Iris Plus核顯的加持，其評分為3767分（目前輕薄本多數在2800-3500分），在輕薄型筆記本中的表現也非常不錯。另外其總分為4449分（目前輕薄本多數在3500-4000分）。

總體來看，新款Dell XPS 13在性能調校方面超出了目前絕大多數輕薄本產品。

散熱與續航能力評估

新款Dell XPS 13機身厚度明顯縮減，因此其內部空間更加有限，勢必會對散熱性能帶來更大挑戰。Dell能否處理好散熱設計呢？

從官方給出的信息來看，新款XPS 13散熱模組主要有三個特點：

其一，採用了雙風扇散熱模組增強散熱效率；

其二，配備了雙冷凝器以平衡輕薄化和高效散熱之間的矛盾；

其三，採用了纖薄且富有彈性、導熱係數低於空氣（空氣導熱係數為0.023W/m·k）的GORE隔熱材料，可以長時間保持組建在低温下運行。

Dell XPS 13（中關村在線授權使用）

除此之外，筆者在測試時還發現，配合機器系統內置的電源管理軟件將實現更好的散熱表現。

以下是不同散熱管理模式下處理器的核心温度、功耗和頻率表現：

從實測來看，用戶平時結合系統內置的Dell Power Manager軟件，以及自己的應用需求來合理調節的話，可以讓新款XPS 13的散熱效率最大化發揮。

最後我們再來看看新款XPS 13的續航能力。

（中關村在線授權使用）

以PCMark 10辦公模式標準來衡量。其實測續航時間為9小時14分鐘，表現非常出色。測試時我們將屏幕亮度調節為75%，音量調節為50%，全程開啟Wi-Fi。

評測總結

年初在美國拉斯維加斯參加CES的時候，我在Dell展館第一次看到了新款XPS 13的真機，當時被它纖薄的外觀設計以及考究的做工所吸引。與其它品牌的輕薄本不同，XPS 13系列歷來用料紮實，這使得它在重量和厚度方面並不能做到出類拔萃。但這一次瘦身，對於XPS 13系列來說是一次極大的進步，這讓XPS 13系列更加趨於完美。

不過，良心的用料、出色的性能也使得XPS 13系列只能定位在旗艦級水準，因此其價格也並非普通消費者所能接受。比如今天評測這款產品，其參考售價高達17,999元，所以它更適合那些追求極致品質與卓越體驗的高消費群體選購。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】