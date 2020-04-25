同時用電腦手機工作好麻煩？三款App助你輕鬆在電腦控制手機

隨著手機的功能越來越多，也越來越強大，智能手機已經可以像電腦一樣完成各種各樣的工作，如閱讀文檔、編輯表格、修圖等等。有的手機app 甚至比電腦軟件更強大，當我們用電腦搞不定時，手機上的某款app 或許能為我們提供完美的解決方案。 但手機的小屏幕決定了它不可能成為一個合格的生產力工具，即使手機app 再強大，也只能針對特定的任務。因此，辦公時電腦和手機來回切便成了許多人的常態，這樣的後果就是效率的降低。下面就來介紹如何用電腦控制手機，用電腦來幫你完成原本需要手機完成的工作。

為什麼我們需要用電腦控制手機

手機上往往有大量的應用推送，當我們從電腦切到手機時，難免被這些信息影響。有時候想把手機上的文件發到電腦，卻開心地和朋友聊起了天；有時候解鎖看到社交媒體的推送，看完後便忘了自己打開手機要做什麼；有時候明明只想看個時間，卻抱著手機玩了半小時。

手機上往往有大量的應用推送，當我們從電腦切到手機時，難免被這些信息影響。（Jamie Street/Unsplash）

另外，針對某些必須使用手機的情況，比如打電話、發短信，或是編輯Facebook推送後的手機預覽，我們不免要拿起手機，這種設備間的切換使得工作失去了連貫性，不僅浪費了拿起手機的時間，還容易讓上司誤以為我們總是在玩手機摸魚。

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怎麼使用電腦控制手機呢

當我還在使用Samsung手機時，使用三星專屬的Samsung Flow 便可以對手機進行控制，並且還能讓手機屏幕變暗以節省電量。後來換了其它型號的手機，再想通過電腦控制手機只能使用第三方應用了。

下面介紹三款常用的軟件：Vysor、AirDroid、TeamViewer Host（點圖瀏覽）↓↓↓

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除了以上三款app 外，遠程控制移動設備的應用還有許多，並且不同應用對於不同型號手機的支持也是不同的，比如TeamViewer Host 就不支持我的小米手機。對於有重度需求的用戶來說，要想獲得良好的操作體驗，建議付費升級為高級版。

控制了手機後能做什麼呢

最開始想用電腦控制手機是因為微信無法同時在Windows 和macOS 上登陸，而且電腦版微信的功能只能稱得上是能用的程度，不僅沒有群聊設置功能，公眾號文章搜索功能也沒有。而在MacBook 上遠程控制手機微信後，不僅可以使用手機微信的全部功能，還解決了微信的多端登陸問題。

電腦控制手機微信（AppSo授權使用）

除了微信，手機上的許多應用都沒有電腦版，或是電腦版功能比手機版少一些，比如修圖軟件VSCO、以及許多短視頻軟件，都只提供手機版，這時候要想使用的話，不得不抱著手機操作半天，而換作電腦控制，你的手甚至可以不用離開鍵盤和滑鼠。

遠程看抖音（AppSo授權使用）

最近受疫情影響，我上小學的表弟在家中看起了網課，但學校提供的網課平台只能在手機上觀看，對眼睛很不好。於是通過遠程控制將手機屏投到電腦上，不僅屏幕更大了，還不用擔心孩子偷玩遊戲。類似的，如果嫌手機屏幕小，通過電腦控制手機不失為一種好方法。

要想提高工作效率，手機還是最大的敵人，將手機放一邊，用電腦控制手機，每次找藉口去拿起手機的時候都想著「我用電腦不就可以完成了嗎」。這樣一天下來都不需要再用到手機了，遠離手機辦公，電腦才是真正的生產力工具。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：羨慕華為的「多屏協同」？這3 款App 讓你的電腦也能輕鬆控制Android 手機】