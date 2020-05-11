Apple Watch Series 6 強勁新功能 傳可預防驚恐症病發？

近年屢次聽聞 Apple Watch 可以救人一命，而想不到除了心率監測、跌倒偵測之外，新 Apple Watch 還可能針對精神病症、如都市人當中十分常見的驚恐症（Panic Attack）進行恆常監測。

Apple Watch Series 6相關報道：傳 Apple Watch 6 追加Touch ID指紋感應錶冠 血氧飽和、睡眠監測Apple Watch Series 6引進血氧含量監測watchOS 7將升級救命功能?

近來有傳 Apple 將為旗下的智能手錶 Apple Watch 推出第 6 代，除了價格、配置以外，Apple 會為其加入甚麼健康監測功能都是眾人留意的重點之一。

有指 Apple Watch Series 6 的外型與目前的 series 5 分別不大，故當中有甚麼新功能將會是重點所在（林勇 攝）

近日就有消息指，Apple 正研究為 Apple Watch 加入驚恐症相關的監測功能，透過用戶的血含氧量等數據，偵測其是否正陷於驚恐症的狀態之中，並提示用戶進行呼吸練習以抒解症狀。由於驚恐症發作時，氣促會是常見徵狀，故血含氧量監測在理論上的確有依據。

驚恐症的成因有很多，先天／後天都有，在《Ironman 3》中，主角 Tony Stark 就因為紐約一戰後的創傷後遺而觸發驚恐症（圖 Imdb）

但提到血含氧量偵測，其實過去幾代的 Apple Watch 都擁有血含氧量的監測硬件，故究竟驚恐症的探測功能是僅限於未登場的 Apple Watch Series 6，抑或是全線 Apple Watch 都將加入支援，暫時仍然是未知之數。

Apple Watch已有的心臟健康數據功能，救急扶危案例不少。重溫近期報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：PhoneArena