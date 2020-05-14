【果粉迴避】人人用iPhone我就要用？細數五個絕不買iPhone的理由

身邊的朋友是不是每10個就有3～5個拿的手機是iPhone呢？雖然iPhone總是掀起大流行，培養一批忠實果粉緊盯每年新款發表會，即使許多人都在分享相關消息，甚至各大新聞媒體都紛紛報導時，為何你仍然不為所動，從來沒動過換iPhone的念頭呢？以下就盤點了5大網友討論「不想買iPhone」的理由，來看看你中了哪幾個！

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妹妹頭？醜到不行的瀏海

近幾年最為之詬病的，就是iPhone上頭的瀏海實在太大，不僅很擋視野，也讓手機外觀整體變的相當不美觀。雖然有傳出iPhone 12的瀏海將會稍微縮小，近期也有一渲染圖曝光，從圖中可以看到iPhone 12的瀏海大幅縮小，且邊框變得更窄，也因此讓整體螢幕視野看起來更大，但實際外觀還是得等到蘋果發布的那一天才能揭曉。

近幾年最為之詬病的，就是iPhone上頭的瀏海實在太大（unsplash@przemyslaw marczynski）

不好用！蘋果封閉生態系

在買了iPhone通常都會辦一組Apple的帳號來使用，而這個帳號也能在其他蘋果的系列商品做串聯使用，相當方便。但是當你想更換成其他品牌的商品時，會發現，所有的一切都被綁在一起，相當恐怖。而且像是照片、資料的備份等等，也無法轉移到他牌手機上，實在很煩內！不過相對的，如果是果粉也可能因為習慣了這樣的生態，而選擇一直繼續使用iPhone。

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好煩喔～不能插記憶卡

買iPhone的時候跟其他手機一樣都有容量的差別，但是當你想擴充手機的容量時，卻沒辦法像其他品牌的手機一樣，直接插記憶卡擴充，唯一的辦法是購買蘋果本身的雲端硬碟，這樣除了在蘋果的系統裡越陷越深外，每次的讀取和上傳資料也都需要有網路才能使用，非常的不方便！

買iPhone的時候跟其他手機一樣都有容量的差別，但是當你想擴充手機的容量時，卻沒辦法像其他品牌的手機一樣，直接插記憶卡擴充，唯一的辦法是購買蘋果本身的雲端硬碟（林勇攝）

不特別！人手一台iPhone好無趣

雖然對於果粉來說，iPhone本身就代表著潮流～但是沒有使用iPhone的人其中一個不想換的原因，就是討厭跟別人撞機。不管在公車、學校還是公司，基本上只要有人的地方就一定會有iPhone，且通常數量都還不少，讓人覺得新鮮感和獨特感大幅減少，看久了也會讓人購買iPhone的慾望大幅減少呢！

買原廠的周邊商品的時候，會發現這些東西的售價比Android的手機配件貴了一半以上（unsplash@drew coffman）

搶錢啊！太貴了吧連週邊商品也貴

iPhone的售價本來就比他牌的手機硬生生貴了不少，而且買完手機之後也非一勞永逸，有時候充電器壞掉，或者想買原廠的周邊商品的時候，會發現這些東西的售價比Android的手機配件貴了一半以上，當你想省點錢買非原廠的東西時，還經常會發現買了之後竟然不能用，讓人相當傻眼！

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