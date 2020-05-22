日系Sony平玩8K電視Z8H、48吋OLED A9S抵港　加強Netflix煲劇更正

今年似乎將會踏入8K電視年代？繼Samsung及LG後，就連Sony都將最新的8K電視（Z8H系列）帶來香港。還有高質細吋數的48吋OLED電視Master A9S系列、以及一眾較入門主打Android TV系統的4K電視，最重要是大部份都支援專為睇Netflix的影像調校模式，更適合喜歡煲劇的香港人。

抵玩8K Z8H系列

日系Sony電視一向支持者眾，今次最新8K電視系列Z8H年初CES2020（美國電子消費展）現身，現在就正式帶來香港。85吋及75吋兩個版本，同樣擁有8K HDR影像輸出質素（解像度7680 x 4320），加上利用Full Array LED顯示屏背光技術，比一般LED TV更加逼真及更有層次感。當然現時8K的片源並不多，但內置自動upscale效果亦相當不錯，自動將4K或1080p的片源升頻至8K質素。而且Sony與Netflix合作研發的「Netflix Calibrated Mode」，將Netflix影片效果更貼近原來沒有「加鹽加醋」的影像質素，對於喜愛上網煲劇睇片的香港人就更加適合。另外加強影像質素外，在聲音輸出上亦下了功夫，除了加入Dolby Vision／Atmos全景聲音效外，新設計的框架高音揚聲器藏在超薄的機身內，睇電影時可以感受到更逼真的音效。新機還對應Apple AirPlay、HomeKit，以及語音操作等。新機預算7月開賣，雖然香港官方就未有售價公布，但根據外國官方售價，最平75吋只賣6999.99美金，大約5萬6千元的售價（85吋為9999.99美金，約8萬元），比起其他品牌的8K電視還要便宜，而且它更是MIJ（日本製造），喜歡日系的用家應該會更受落。

Sony最新8K電視Z8H，無論影像質素及音響輸出效果都非常高質。（林勇攝）

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+ 10 + 9 + 8

更合適香港家庭的OLED Master A9S電視

OLED顏色及對比度都比一般LED出眾，可是至少都5－60吋起標，以香港人一般的「斗室」難以容納得到，今次Sony就推出較細呎寸、48吋OLED Master A9S電視，經過專家細心微調後，影像質素比起一般LED電視更高質。同樣內置Android TV系統，對應Netflix Calibrated Mode及Apple AirPlay、HomeKit等。新機預計8月才推出，海外售價大約為1萬7千港幣左右，相信正式到港時應該不會過2萬吧。

只有48吋的4K OLED電視，更適合香港的斗室。（林勇攝）

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+ 7 + 6 + 5

同場加映：入門級X8000H及X9500H 4K LED電視

除了兩個旗艦級Z8H、A9S電視系列外，還有售價較親民的入門級X8000H及中階級X9500H 4K電視系列。X9500H同樣有齊Netflix Calibrated Mode及Apple AirPlay、HomeKit，而且同樣是MIJ，售價由13990元起（49吋）。入門級的X8000H亦擁有非常不錯的影像質素，內置Android TV系統及對應Apple AirPlay、HomeKit，售價就由6090元起（43吋），幾千蚊更易入口。

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+ 3 + 2

同場還展出兩款soundbar：3.1聲道的HT-G700，對應Dolby Atmos及DTS：X等，售價未定。（Sony）