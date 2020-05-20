PS5原預計六月四日發表！Sony傳改計劃至這天發布　內容傳聞一覽

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【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5早前預計會在6月4日（美國時間）發表，但最新消息指Sony計劃有變，相關活動延期，原因是什麼呢？

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（網上圖片）

曾準確預測任天堂發布會日期的Venture Beat記者Jeff Grubb，早前透露Sony會在6月4日（美國時間）舉行PS5活動，又說是次活動會公布大量PS5遊戲。

↓↓↓ 已正式公布的PS5遊戲 ↓↓↓

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↓↓↓ 外國雜誌之前公布的PS5遊戲陣容 ↓↓↓

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傳六四 PS5 活動改期

不過Jeffrey Grubb今日（5月19日）表示，Sony正調整計劃，未有講明原因；雖然未有具體日期，但估計PS5活動仍然會在6月初舉行，Sony亦正整理新一代PS5遊戲名單，惟未必如之前所說般多。

（Jeffrey Grubb Twitter）

看來要知道PS5真身，還要等待一段時間了。

資料來源：venturebeat

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PS5價格超高？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

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雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？

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