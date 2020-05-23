Apple賠5億美元！降低iPhone性能減輕電池老化集體訴訟將達成和解

早前 Apple 被爆出為保護電池出現老化問題而加了限制性能的設定，結果演變成龐大的訢訟案件，而近日又似乎達成和解，惟 Apple 需繳付巨額賠償！

日前，外國一批 iPhone 用家因不滿 Apple 為保護電池出現老化問題而加了限制性能的設定，決定集體向美國 Apple 發出訴訟要求對方賠償及解釋事件。而根據美國媒體報導，Apple 將以 5 億美元達成和解協議，預計每人可獲賠償 25 美元！

iPhone 6s（Apple）

據報導中指出，Apple 在 iOS 10.2.1 及後續的 iOS 版本中發布了硬件管理功能，藉此減輕 iPhone 電池老化帶來的負面影響，而是次更新針對 iPhone 6 以及 6s 意外關機的問題，但就被大批用戶指在未有得到同意的情況下強制加入以及降低手機性能，被質疑是以手段逼使用家購買新手機，繼而引發訢訟案。

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