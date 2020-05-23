Apple賠5億美元！降低iPhone性能減輕電池老化集體訴訟將達成和解

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

早前 Apple 被爆出為保護電池出現老化問題而加了限制性能的設定，結果演變成龐大的訢訟案件，而近日又似乎達成和解，惟 Apple 需繳付巨額賠償！

日前，外國一批 iPhone 用家因不滿 Apple 為保護電池出現老化問題而加了限制性能的設定，決定集體向美國 Apple 發出訴訟要求對方賠償及解釋事件。而根據美國媒體報導，Apple 將以 5 億美元達成和解協議，預計每人可獲賠償 25 美元！

iPhone 6s（Apple）

據報導中指出，Apple 在 iOS 10.2.1 及後續的 iOS 版本中發布了硬件管理功能，藉此減輕 iPhone 電池老化帶來的負面影響，而是次更新針對 iPhone 6 以及 6s 意外關機的問題，但就被大批用戶指在未有得到同意的情況下強制加入以及降低手機性能，被質疑是以手段逼使用家購買新手機，繼而引發訢訟案。

▼▼▼點擊即睇4大超傷手機電池生活習慣！▼▼▼

+7
+6
+5

▼▼▼相關圖輯：即學iPhone慳電6招延長續航力▼▼▼

+17
+16
+15
【果粉迴避】人人用iPhone我就要用？細數五個絕不買iPhone的理由
新iPhone SE半個月用後感：機身細易操控　A13晶片強化影相質素
2020年iPhone SE仲有64GB版本？即睇點解未過時兼有唔少人用
傳iPhone 5G版支援屏下指紋兼無瀏海　京東方成OLED螢幕供應商
新iPhone SE同iPhone 8一樣？性能全面升級即睇八大對比
艾倫狄珍妮遭前員工轟虛偽兼臭檔　曾親自致電喬布斯怨iphone難用

延伸閱讀：

有傳 iPhone 12 或推遲至今年10月發佈？

Sony Xperia 10 II 上手試：外型超班的中階手機

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。