新iPhone SE半個月用後感：機身細易操控　A13晶片強化影相質素

在上個月寫完iPhone SE 的評測後，我繼續深挖這台手機的細節，同時也在過去這段時間裏圍繞這台手機做了些實驗。如今半個月過去了，我想我可以敲出這篇半月談文章，和大家分享我的玩機心得。

對我來說，iPhone SE 是一款出色的小屏手機，它非常適合單手操作，我可以很從容地用它，效率甚至比我用iPhone 11 Pro Max 還要高，但也正是因為它實在很小，有時優勢反而會成為劣勢。

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小尺寸操控自如，但偶爾也會有點尷尬

iPhone SE 很小，和iPhone 8 也長得很像，所以我在用這台手機時，偶爾會遇到一些讓人哭笑不得的問題。

咦，陳先生你的手機這麼可愛。

這是我上個月買咖啡支付時店員對iPhone SE 的「稱讚」，在手機普遍都是5.5吋甚至6吋的今天，一個身高一米八五體重75 公斤的人，手握只有巴掌那麼大的手機，難免會產生一點反差萌。

當然，不了解手機行業的人也不會知道這是一台新iPhone。我在上週就遇到有人問「你這台iPhone 7 用着不卡嗎？」之類的問題，我只好向對方解釋這是一台iPhone SE，而且是新的SE，不是2016 年那台。

不過也難怪別人不知道這是新iPhone，畢竟它和iPhone 8 的相似度達99%，普通人更不知道它復刻的是iPhone 8，只不過是幾年前的舊iPhone。正因如此，平凡的外觀使得沒有太多人知道​​它的存在。

過去半個月，我每隔兩天就會去一趟廣州Apple Store，在觀察iPad 和妙控鍵盤的銷售情況之餘，我也在留意iPhone SE 的銷售情況和顧客評價。正值疫情期間，Apple Store 店外總是排着兩條長隊伍，其中一條是等待進店消費的顧客。

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在iPhone SE 開售那一周，我曾兩次到店排隊，每一段時間就會遇到店員出來問「有預約了SE 的顧客嗎？」，但往往是無人應答。只有當店員說「今天的iPad 已經賣完了」，才會有三分之一的人離開。

但是SE 也不是不受歡迎，只是多數人已經擁有比它更好的iPhone，或者還是持觀望態度。

進入店裏，我能看到取貨的人也有不少，大概能將Apple Store 的展示台圍成一圈，這也是我第一次知道原來iPhone 能當麥克風來用。

後來我看了幾家電商平台的數據，發現iPhone SE 這段時間的銷量其實還不錯，說明它仍然有不少受眾。線下銷售情況一般，或許是因為現在大部分消費者已經從線下轉到線上消費，又或者是因為這個和舊iPhone 幾乎一致的外觀，導致大家根本不知道它是一台新手機。

▲單手用Zoom 視頻會議，一邊走一邊操作沒問題（AppSo授權使用）

iPhone SE 小尺寸機身、Touch ID 在日常使用中的優勢，在我前幾天去理髮時表現得「淋漓盡致」。那天晚上我正在理髮，蘋果突然上架了新MacBook Pro，我是內容小組第一個知道這則消息的人，但此時正在理髮師剪刀下的我沒可能拿出電腦撰稿，只好趕緊電話通知同事跟進消息。

▲理著理着髮，MacBook Pro 突然就來了......（AppSo授權使用）

小尺寸機身的好處，在於能讓我單手完成解鎖、截圖、打字、發送的操作。我用虛擬按鍵截圖後，將截圖分享到內容群裏，隨後撥打同事電話溝通內容及時跟進。在此期間理髮師一邊在我頭頂梳吹剪剃，而我一邊在忙着整理新品信息。

這些我都只用了右手來完成，即使我戴着口罩，Touch ID 也能完成解鎖，這讓我免去撥開口罩識別或輸入密碼的麻煩。

不過小尺寸操控雖然方便，但面對長內容顯示時，也會讓人咬牙的時候。

iPhone SE 只有4.7 英寸屏幕（Apple官網）

4.7 吋屏幕對長文章顯示面積有限，若是碰上較大字體時，顯然iPhone 11 Pro Max 的大屏幕要比小屏幕顯示更多信息。這就意味着，在滑動一篇5000 字的文章時，我要多滑2-3 次屏幕才到底。

小屏幕面對分區顯示時也會捉襟見肘，比如在用豎屏播放嗶哩嗶哩視頻時，按比例縮小的播放框就會很小，視頻內容看着就比大屏設備吃力。

還有一種情景是在編輯表格的時候，當縮小顯示比例後，表格內容也會變得很小，不便於查看和編輯。

此外，已經習慣iOS 手勢交互的我，在用回過去的經典交互方式時，難免會出現操作不適應的情況。比如我已經習慣了上滑返回主頁，在SE 裏我上滑只能調出快捷抽屜，返回主頁我需要按下Home 鍵才行。

iPhone SE 秉承了iPhone 8 的造型。（Apple官網）

一些和以往不同的細節

iPhone SE 秉承了iPhone 8 的造型，但並沒有將iPhone 8 的所有東西遷移過來，其中之一就是之前大家都關心的3D Touch。蘋果自iPhone XR 開始就已經取消了這一功能，因此作為後來者的iPhone SE 也不會有3D Touch。

和iPhone XR、iPhone 11 這些LCD 屏iPhone 一樣，這次SE 搭載了Haptic Touch 來取代過去的3D Touch，實際上Haptic Touch 在短按、長按的功能卡片上已經做到和3D Touch 相似的體驗，經過兩年的適應，大部分用戶也已經從3D Touch 適應過來。

（AppSo授權使用）

不過，Haptic Touch 還有一些地方依然不如3D Touch 方便，對於從舊iPhone 轉移過來的用戶，還需要時間去適應。我的同事Joy 剛從iPhone 7 Plus 轉到iPhone SE，取消了3D Touch 他就不能長按信息框快速查看微信消息、回覆，這給他帶來了一些使用上的不便。

我將iPhone 7/8 兩代機型的手機殼裝上SE，並得出「三款iPhone 保護殼都通用」的結論。

▲iPhone 7 矽膠保護殼與iPhone SE（AppSo授權使用）

但後來我嘗試給SE 貼iPhone 8 的玻璃膜，發現十張不同品牌、規格的貼膜都出現了邊緣不貼合的情況，後來我向相關人士諮詢，得出如下結果：

iPhone SE 的尺寸雖然和iPhone 8 一致，但新機的玻璃面板兩邊弧度比舊iPhone 更大，按照舊iPhone 邊緣弧度開模的貼膜，平面面積會比iPhone SE 大一圈，所以舊貼膜不能貼合新手機的玻璃邊緣。

這也就意味着，貼膜廠商需要花點時間、花點成本去計算公差、設計模具，專門為iPhone SE 制出貼膜。

▲用上iPhone 8 貼膜的iPhone SE（AppSo授權使用）

正當我受了十次貼膜失敗打擊時，我突然想到iPhone 8 的PET 軟膜（普通塑料膜）或許能貼合SE 的邊緣，後來我試了下......嘿，果然可以。

雖說PET 膜不防摔也不防爆，但至少能在我找到合適的玻璃膜之前，有一個避免給屏幕添刮痕的措施。

相比於動輒二三十塊的玻璃膜，這個貼膜成本只花了我五毛錢。

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A13 給相機帶來的幫助不小

根據iFixit 的拆機報告，iPhone SE 的相機組件與iPhone 8 所用的基本吻合，此前我在評測中對SE 相機傳感器的疑惑，終於隨着這份報告而解開。

但儘管iPhone SE 所用的依舊是兩年前的傳感器，可從我們的對比測試中，它依然能有媲美iPhone 11 的成像表現。

實際上，近些年影響手機拍照質素的因素，除了取決於攝像頭素質，隱於無形的算法也很重要，這裏也就跟提供算力支持的處理器離不開關係。

即便是老舊傳感器拍出了成色一般的照片，系統也能通過算法將畫質救回來。

▲iPhone SE（左）；iPhone 11（右）（AppSo授權使用）

A13 給iPhone SE 相機帶來了兩方面優勢，一個是畫質優化的算力，另一個是基於性能而帶來的影像處理能力。

畫質算力體現在前面提到的成像素質，以及基於2D 畫面加工出來的「人像模式」；影像處理能力則是能同時處理多個鏡頭畫面，而在後期編輯時提供快速的畫面渲染。

在之前的評測中，我曾用iPhone SE 運行DoubleTake 實現雙鏡錄像，這樣我就能同時錄製第一人稱畫面和我自己，這是iPhone SE 基於A13 所實現的功能，對於Vlog 拍攝甚是方便。

（AppSo授權使用）

除了雙鏡視頻拍攝，基於A13 性能我們還能使用一些影像app 調整相機成像效果。

近段時間，我在用Focos 這款app 來後期照片，這款app 能自定義調整對焦區域，隨後也可以根據對焦點周邊進行光圈調整，突出對焦主體，或調整成移軸照片。

▲iPhone SE 人像模式不可識別物體，可使用後期軟件調整（AppSo授權使用）

當然，這款app 所添加的光圈虛化也能調節成不同的圖案，除普通的景深虛化，也可以將虛化區間設置為不同形狀。若是操作熟練，也可以自定義鏡頭效果、畫面降噪、調整柔邊。

不過這款app 讓我喜歡用它的地方，在於它能實現2D 畫面分層處理。它可以識別出景物層次建立多維模型，隨後我們可以對畫面添加光效，進行後期補光。

▲3D 模型能讓用戶將光線打在不同層次，使得畫面打光更自然（AppSo授權使用）

乍一看，還有點像是前面提到的單攝「人像模式」原理，只是這是通過用戶手動設置去完成。

（AppSo授權使用）

而這些功能雖然非A13 獨占，但A13 的確提供了一個高效的神經網絡運算平台，這使得app 在對照片進行層次分析、建立模型、完工導出時都只需數秒完成合成。

不過iPhone SE 在相機方面還是有一些物理不足，比如缺少了超廣角相機，使得SE 成為了小而美的「雙下巴締造者」，而由於沒有長焦鏡頭，因此相機取景框也沒有2X 的裁切按鈕。

▲「戰術後仰」（AppSo授權使用）

所幸我在NOMO、FIMO 這些相機app 中找到了快速變焦的方法，比如在NOMO，我可以在相機的按鈕中切換26mm、52mm 焦段，這相當於就是1X 和2X 倍率變焦。

（AppSo授權使用）

而在FIMO 裏，由於機身尺寸較小，我可以比較從容地用拇指撥動滑盤，儘管這頓操作下來大約需要兩秒，但也是一種快速的變焦方法。

（AppSo授權使用）

實際上，我一直希望iOS 在沒有長焦鏡頭的手機裏也能有變焦按鈕，儘管沒有專用長焦鏡頭，但有了2X 按鈕能實現快速裁切，方便用戶單手完成變焦、拍攝。

從畫質上看，iPhone SE 的相機素質不差，它的出品已經很接近iPhone 11，約等於蘋果旗艦級別的畫質，也側面體現了A13 算力對相機的幫助。但物理攝像頭的不足，也限制了相機的創作空間，只能通過第三方軟件才能擴展出新的玩法。

▲使用慢快門app 補充沒有夜間模式的不足（由上至下：iPhone SE 原相機、iPhone SE 使用第三方app 延長快門時間拍攝、iPhone 11 Pro Max 拍攝）（AppSo授權使用）

還好，iPhone SE 的性能和軟件體係都不差，A13 提供了性能平台運行，iOS 也有不少出色的相機app，這相當於給手機賦予了「隱形的鏡頭」，給用戶提供單攝以外的更多玩法。

備上無線充電器，能省去不少麻煩

（Apple官網）

小尺寸手機的屏幕小，電池也注定不大，所以一提到iPhone SE 的續航，就是大家又愛又恨的話題。

愛，是因為它能快充又能無線充電；恨，是因為它的續航時長。

（AppSo授權使用）

我在iPhone SE 的評測中說過，「因為工作原因我不得不用iPhone 11 Pro Max」，這是因為大尺寸手機有大容量電池，這能給我這種日常重度使用軟件、網絡、拍照、錄像的人提供長時間續航支持。

我應該算是為數不多給iPhone 11 Pro Max 上電池殼的用戶了。

言歸正傳。按照我的使用習慣，iPhone SE 的電池由於物理容量小，所以基本都是一天1-2 次充電，每大半天充電一次的概率會高一點，因為工作是兩點一線，電池主要消耗在路上看視頻、聽歌和刷網頁當中，在家、在公司都是電腦辦公，消耗的都是待機電量。

不過這個只是基於我兩點一線的節奏，若是出外遠離電源，我必須要在包裏備上充電寶，不然電池會在不知不覺中消耗完畢。

當然，iPhone SE 的續航也沒有那麼不堪，按照我的使用習慣，它至少能有4.5 小時的亮屏時間，總續航大約有8-9 小時左右。

（AppSo授權使用）

若是有條件，建議可以在家裏、公司準備無線充電器，這樣能省去每次拔插充電的麻煩。

iPhone SE 的命名與未來

其實關於蘋果為什麼要繼續用iPhone SE 這個名字，外界早在手機發布前就已經有各種傳說，但在我看來，這個命名除了是對過去經典的複刻，也有着蘋果對全局產品線定位的思考。

如果你有留意蘋果近五年的產品命名規則，會發現一個頗為有趣的細節，從入門級iPad 問世開始，蘋果逐步用命名將各產品線的入門、專業定位的產品區分出來，而根據不同的定位，進行不同分層的定價。

（AppSo授權使用）

而根據這一命名規則組合，我將產品分為三大類：

單一產品名稱（iPad、iMac、iPhone 11、iPhone SE）：定價適中，面向大多數普通用戶 產品名稱＋產品屬性（iPad Air、iPad Mini、MacBook Air）：定價稍高，面向對產品特定要求用戶 產品名稱＋Pro（iPhone 11 Pro、iPad Pro、MacBook Pro、iMac Pro、Mac Pro）：定價較高，面向專業用戶

通過這三大分類，蘋果的手機、平板電腦、電腦產品能覆蓋從普通大眾用戶到專業需求用戶，其優勢不言而喻，蘋果的三駕馬車在各定位人群都有對應產品供應。

若是普通用戶，那麼iPad、iPhone 11、iPhone SE 這些設備基本能滿足到日常使用需求；

如果對產品有要求，那麼可以選擇不同屬性的產品，但購機成本會稍微更高；

專業旗艦自然是最貴的，但配置也是全系最好的，有人說「名字帶Pro 的電子設備都不便宜」，蘋果當然也不例外。

iPhone SE（官網擷圖）

iPhone SE 屬於大眾分類中的分支，它所滿足的是iPhone 11 覆蓋以外的用戶，這些用戶或許不是很在意屏幕大小、也不是很在意人臉識別，但能用旗艦三分之一的成本，買到旗艦一樣的性能，也是一個比較划算的選擇。

然而，手機向大屏發展已經是必然趨勢，即使是以小屏着稱的SE，也會隨舊iPhone 退出舞台而重新迭代。

至於未來的iPhone SE 會是怎樣的規格，4 和4.7 吋曾經是蘋果最經典的規格，而作為開創iPhone 全面屏先河的iPhone X 和5.8 吋屏幕，可能會成為未來SE 的參考模型。

和iPhone 5s、iPhone 8 一樣，iPhone X 為SE 提供了現成的平台，這對於定價不高、利潤空間有限的SE 系列來說，是個節省成本提高利潤的方法。

（AppSo授權使用）

但「復刻」的精華在於舊模型融入新技術，因此未來的SE 也會基於這個複刻模型進行細節調整，以現有的技術補充過去的不足。

比如曾在iPhone X 出現的不銹鋼邊框不耐刮問題，在之後的iPhone XS 系列逐漸得到解決，這種缺陷或許在未來的複刻中不再存在。

當然，對於iPhone SE 的未來前景，都只是筆者根據整理資料所得的經驗論，蘋果會不會繼續更新SE 產品線，這點和這一小分支產品在當今市場的受歡迎程度有很大關係，在有銷量統計出來前，我還是要對它的未來打上問號。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：和iPhone SE 相處半個月，我想聊聊它的今天和未來】