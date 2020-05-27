YouTube有審查？官方：「五毛」、「共匪」等留言會被自動刪除

在國際間的政治角力上，YouTube 的留言區一直都是各方勢力的表態區域，在不違反 YouTube 社群守則的情況下，言論都尚算自由。然而近日就爆出了 YouTube 刪除反中留言的事件，令人懷疑 Google 是否為了面向中國市場而配合中國政權控制言論。

在不久之前，有人發現 YouTube 的留言區域留下含有「五毛」、「東亞病夫」、「共匪」等的字句，該留言會在十數秒內被系統自動刪除，然而以英文拼音模式如「Wu Mao、Gung Fei」等發放又不會觸發審查。

事情在 Jennifer Zheng 的 Twitter 上作曝光後極速在網絡發酵（圖 Twitter）

事情在 Twitter 等社交渠道發酵後引起頗大迴響，有人認為是 Google 配合中國在 YouTube 興起中國式的「文字獄」；但奇就奇在 YouTube 長久以來都被中共列為禁上網站之一，最近也沒有重開跡象，這樣的文字審查在本質上意義成疑。

YouTube 官方在回應傳媒查詢時，就表示留言自動刪除確有其事，然而並非因為 YouTube 在政策上有何更改，而是出於系統內部的「錯誤」，然而是什麼樣的錯誤會做成這樣「目標明確」的留言審查，有關方面則未能給予一個令人信服的解釋。

令人驚診的是，翻查資料，早在上年 10 月時，已經有人在 YouTube 的官方論壇上表示留意到相關的留言被刪，而且有複數用戶和議：

如果只是單純的系統錯誤，錯足 6 個月時間又似乎有點說不過去，故外界都傾向相信有關的敏感字眼是被人為加入到 YouTube 的審查機制當中，而且是明擺向著中文語系市場如港、台甚至馬來西亞等地而設，為中共「洗地」，至於責任最終是否屬於 YouTube，就尚待跟進研究。

資料來源：Twitter、The Verge