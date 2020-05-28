PS4中國封殺轉區買Game！內地網民哀號求救：永遠不買國行遊戲機

【PS4中國國行版更新】繼Playstation中國商店無限期暫停服務以及Xbox One國行版修正轉服買Game漏洞後，中國打機界又迎來了新震撼消息！原來中國PS4主機亦封鎖了換區「後門」！

Playstation中國商店無限期暫停服務、Xbox封殺轉區bug

中國內地網絡、遊戲審查嚴格，任天堂（Nintendo）Switch人氣大作《集合啦！動物森友會》（動物之森）早前便突然遭電商下架，而中國國行Switch無法讓玩家登入任天堂帳號，必須改用微信，亦無法與其他國家地區玩家線上交流。

+ 5 + 4 + 3

Sony（索尼）Playstation中國本月10日亦突然宣布由於「系統升級」，即日起暫停服務，未有恢復時間，如同「無限期」。

（PlayStation中國微博）

不少中國內地玩家留言訴苦，「真的無語了，玩個遊戲搞得我在犯罪一樣」、「記住這一天，這也許是中國主機遊戲史上最黑暗，最諷刺的一天！」亦有網民估計事件與「小粉紅」舉報有關。

↓↓↓ 更多中國內地網民精選留言 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

而Xbox One之後也推出更新，國行版封鎖了轉服買遊戲BUG，令不少國行版玩家要上微博或百度吧求救。

（網上圖片）

↓↓↓ 大量中國內地網民「求救」 ↓↓↓

PS4國行版主機終於更新鎖「後門」

這場「封區之火」昨日（5月27日）終於蔓延到PS4中國主機。

（網上圖片）

話說PS4中國版推出了7.51 版本更新，稱要「性能提升」，不過有內地PS4玩家反映，更新後不能新註冊和登入外服帳號，並出現「此帳戶無法使用這台PS4」提示（已登入的外服帳號不受影響），意味無法再通過港服或其他區伺服器購入遊戲，包括未經國內審查的遊戲。

（微博）

↓↓↓ 結果更新後變成這樣…… ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

PS4中國版封殺「後門」引起不少玩家哀號，有人在微博感嘆「以後永遠不購買國行遊戲機了」、「國內主機玩家真是太慘了」、「國行最後的結局成了藍光播放機家用影院了」，亦有內地玩家表示：「更新後ps4國行的後門正式被堵上了，這可能不是國內主機市場最黑暗的一天，但這個趨勢可怕的嚇人」。

↓↓↓ 更多中國內地網民精選留言 ↓↓↓

+ 2

中國版Xbox One、PS4相繼出招，未知下一波會輪到哪個呢？

資料來源：微博