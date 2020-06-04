《底特律：變人》開發商借遊戲聲援美國示威　網民質疑食人血饅頭

在美國非裔公民弗洛伊德（George Floyd）於上個月25日因警方的不當執法而窒息身亡，在那之後，美國各地都發起了大大小小的抗爭和遊行活動，其中甚至有許多活動演變成了嚴重的警民暴力衝突。而就在這個時候，許多公眾人物或是企業公司也都紛紛跳出來響應了這波最新的「Black Lives Matter」活動，甚至就連預定於本周舉行的PS5發表活動也因此而延後。

而就在頑皮狗、Sony、Xbox等遊戲開發商或發行商陸續出面聲援抗爭民眾之後，曾經開發過《暴雨殺機（Heavy Rain）》等劇情遊戲的Quantic Dream也加入了他們的行列，然而，Quantic Dream執行長所發表的言論卻意外引發了另一場爭議。

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就在1日稍早，Quantic Dream執行長Guillaume de Fondaumière也在推特上聲援了「Black Lives Matter」以及全美各地仍然持續上演中的種族歧視問題。雖然這個出發點本身沒有任何問題，但在這段發言的最後，Guillaume de Fondaumière卻將這起事件拿來與自家遊戲《底特律：變人》（Detroit: Become Human）中的「仿生人反抗」主題相提並論。

種族歧視無論是以什麼形式呈現，都是非常無恥又愚蠢的行為，也是各地的人們長久以來需要對抗的議題。黑人的命也是命。無論膚色、信仰、信別、性向，人人都生而平等。而我們的《底特律：變人》完全就是在探討這個問題。（Twitter擷圖）

「種族歧視無論是以什麼形式呈現，都是非常無恥又愚蠢的行為，也是各地的人們長久以來需要對抗的議題。黑人的命也是命。無論膚色、信仰、信別、性向，人人都生而平等。而我們的《底特律：變人》完全就是在探討這個問題。」Guillaume在推特上寫道。

Guillaume在後續的推文中也強調他並沒有要藉此宣傳《底特律：變人》的打算，但他仍強調自己非常榮幸能夠參與一款觸及到這個「重大話題」的作品（Twitter擷圖）

很快的，網友們也開始注意到Guillaume所發表的這段「聲援」。不少網友都批評Guillaume這番言論是在利用這場全國性的悲劇事件來宣傳旗下遊戲。全美各大城市的許多地方目前都因為各種抗議事件而陷入了一片混亂，而警民衝突也正在不斷上演中。更糟糕的是，雖然Guillaume在後續的推文中也強調他並沒有要藉此宣傳《底特律：變人》的打算，但他仍強調自己非常榮幸能夠參與一款觸及到這個「重大話題」的作品。

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值得一提的是，Quantic Dream過去也不斷強調《底特律：變人》是一款沒有政治性的作品。所以Guillaume的這番言論也立刻成為了推特上另一個討論話題。同為遊戲製作人的Mike Bithell也在推特上表示：「別試圖用真實世界的死亡悲劇來宣傳平庸的遊戲，你們在媒體宣傳時還強調這款遊戲無關政治。」而Rebellion工作室的行銷總監Ben M-J也大肆批評：「現在…比以往的時機…還要更適合購買我們的產品。噁心。」

Racism, in any shape or form, is shameful, stupid and must be fought against, everywhere and always. Black lives matter. We are all equal regardless of skin colour, religious belief, sex, sexual orientation, or else. Over and out of Twitter. — Guillaume#becomehuman (@GdeFondaumiere) June 1, 2020

之後，Guillaume de Fondaumière刪除了原本推文又重發一則內容相近的，把原本講到《底特律：變人》的句子刪掉，直接改成「退出推特」。

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