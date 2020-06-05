華為Honor Play4 Pro正式發布　特設紅外線測溫版可隨時探熱

流傳多時，內地手機品牌 Honor 終於為他們旗下新機 Play4 Pro 召開發布會！席間更以「超級玩家天生敢造」為主題，為 Honor Play4 系列造勢！

Honor Play 4 Pro 今次以藍色機身作為主打顏色，除此之外，也有冰島幻境、幻夜黑兩種配色可供選擇。規格方面，Honor Play4 Pro搭載了麒麟 990 處理器，提升了 AI 能力；電池則配備 4200mAh 高容量，適用較長時間遊戲使用；支持 40W 超級快充，30 分鐘可充電 70%；支持雙模 5G 全網通等等。

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而相機方面，Honor Play4 Pro 背部則採用了 4000 萬像素主鏡 + 800 萬像素長焦雙鏡設計；前置則採用 3200 萬主鏡 + 800 萬像素超廣角組合，應付一般自拍角度游刃有餘！

除此之外，原來 Honor Play4 Pro 額外還推出了一款「紅外線測溫」版本，與標準版相比多加了紅外測溫的功能。紅外測溫版背部加入了一顆紅外溫度傳感器，不僅可以測試人體、物體等目標溫度，還可以測試環境溫度，而且其實用性和準確性都得到了很好地保證。而大家關注的價格，Honor Play4 Pro 8GB + 128GB 售價 2899元人民幣，8GB + 128GB 的紅外測溫版售價為 2999 元人民幣，兩者 6 月 9 日同步開售！

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