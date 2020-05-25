華為Honor X10評測：兩千價位機型擁旗艦級科技　升降全面屏吸引

Honor X10（榮耀X10）一經問世，便憑藉較高的配置及性價比賺足了眼球。麒麟820處理器的加持，支持業內最強的雙模九頻段5G；正面採用一塊90Hz刷新率及180Hz觸控採樣率的屏幕；配備4000萬超感光RYYB鏡頭；22.5W快充的4300mAh電池...可以說從裏到外，從軟件算法到硬件堆疊，Honor X10都是同等價位沒什麼短板的機型。

那麼Honor X10綜合表現怎麼樣？麒麟820在實際的體驗是否依然真香？一起來看下本次全面評測吧。

外觀：升降全面屏的視覺一體感確實要更好

全面屏的形態上，Honor X10採用升降全面屏，相比今年流行的挖孔屏來說，升降全面屏的視覺一體感確實要更好，看着不會有強迫症，也可以更好的利用屏幕的整個顯示面積，顯示更多內容，避免出現遊戲適配遮擋問題。

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儘管內部需要塞入額外的升降電機組件，Honor X10並沒有顯得很厚重，反而和2020年上半年主流的旗艦機型保持相同的體型，這一點比較令人驚喜。

對於升降全面屏的機型來說，前置鏡頭的升降速度也是一大重要的指標，因為這關乎着人臉識別時的解鎖體驗，從實測結果來看，Honor X10的前置升降速度還是比較迅速的，體驗還是比較理想的。

Honor X10（中關村在線授權使用）

Honor X10的下巴寬度要比目前一些主流的旗艦機型要更窄，為了不傷害其他廠商，具體機型就不說了。所以屏佔比表現在同等價位上依然不錯。

和之前的Honor 9X一樣，Honor X10的側邊電容式指紋和電源鍵集成到了一起，實際的解鎖速度十分迅速，基本就是電容式指紋的「快準穩」，盲操作也不在話下。編者用了幾天之後，感覺側邊指紋在實際的解鎖靈敏度及成功率方面還是非常優秀的，要比同價位的光學屏下指紋機型更穩一些。

Honor X10（中關村在線授權使用）

機身背面是3D曲面玻璃後蓋，光是其中的玻璃工藝就是包含了21層。鍍膜效果上，由很多的菱形小塊組成，這種設計元素在Honor 9X中也能夠看出，只不過這一代叫做：超時空菱影幻變設計，在反光條件下會出現菱形的紋理，衝擊感會比較強，看着還是比較炫酷的。機身配色分為競速藍、探速黑，光速銀，燃力橙四種。

另外就是Honor X10中框和玻璃後蓋之間的銜接處理比預想中要好很多，儘管是塑料材質，但是做了磨砂處理，實際上看起來並不會讓人感覺到廉價感。玻璃後蓋和塑料中框之間的銜接過渡也做的比較順滑，拿在手裏也沒有明顯的割手感。

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性能：不論是大型遊戲還是AI性能 體驗都直線飆升

Honor X10搭載了麒麟820 5G SoC，實際上在今年3月30日發佈的榮耀30S機型上就已經向我們展現了麒麟820的實力了，這一7nm「神U」，不僅在CPU部分性能出色，在CPU部分更是搭載了全新的G57 MC6架構的6核GPU，加上華為自研的NPU，讓麒麟820 5G SoC不論是大型遊戲、還是AI性能，體驗都直線飆升。

先來了解一下它的參數，在GPU方面，麒麟820搭載全新的G57 MC6架構（實際架構等同於G77）6核GPU，與上一代麒麟810相比，性能提升25%。得益於最新的G57架構，Honor X10在運行高畫質3D遊戲、播放高清視頻等高負載場景下，解決了很多用戶都比較在意的發熱、卡頓等問題。

GPU作為圖形處理核心，對於圖像渲染，遊戲畫質提升起重要作用。筆者實測在Geekbench4中的單核運算跑分達到了2974分的成績，多核為9277分，安兔兔跑分為372379。從GPU跑分來看，運行大型3D遊戲可以帶來比較不錯的畫質表現，圖形處理能力得到了保證。

遊戲性能部分大家直接參考最終的幀率測試數據對比，榮耀9X的實測數據基本和當下旗艦機型是持平的，甚至部分會略高一點點。在部分性能要求較高的遊戲裏，比如說和平精英、王者榮耀等，基本上是滿幀率在運行。這裏我們主要看下Honor X10的發熱和續航方面的測試。

在室温為25°左右的情況下，30分鐘和平精英高清極限幀率之後，Honor X10機身正面最高温度是37.6°，背面最高温度是35.2°。主板背面屏蔽蓋外貼石墨烯輔助散熱，石墨烯相對普通石墨散熱性能更好，導熱率是同規格石墨的1.4倍，在屏幕背面通過正面金屬鐵框並輔以大片石墨進一步均勻從主板導出的熱量，最終達到手機表面温度均勻，降低整機温度目的。

毫無疑問，有了石墨烯散熱的加持，麒麟820的散熱表現令人滿意，不虧有「冰淇淋820」的稱號。

拍照：得益於4000萬RYYB鏡頭 暗光拍攝效果大大提升

接下來再來說說拍照方面，Honor X10搭載的是4000萬RYYB主攝+800萬超廣角+200萬微距的三攝組合，主攝採用了RYYB的色彩排列方式，增加了40%的進光量。4000萬RYYB鏡頭在暗光下的照片，既能保持了較高的ISO值，同時很好的控制了噪聲，暗光拍攝效果大大提升。

（中關村在線提供）

主攝的傳感器是SONY 1/1.7吋的超大CMOS，比iPhone Xs Max和三星Galaxy S10+（1/2.55吋）都要大。可以實現更高的動態範圍。

具體的成像表現，我們直接看樣版相。

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總之，Honor X10在相機部分的表現放在同等價位上還是比較不錯的，大部分場景下動態範圍表現出色，特別是夜景環節十分亮眼。

90Hz刷新率：比以往的榮耀系統更加輕快

系統流暢度方面，得益於90Hz刷新率及處理器的雙重提升，相比主流60Hz的機型確實要好很多。系統的UI過渡動畫以及APP頁面瀏覽操作，要比以往的榮耀系統更加輕快。

程序的打開加載環節，處理器也可以八核全開來加速程序運行。

網速實測：下載速率「飆」到了777Mbps

實際測試，Honor X10在5G環境中開啟5G模式，下載速率達到了777Mbps，上傳速率達到了63.7Mbps，總體來說，5G信號搜索能力還是非常強勁的。

（中關村在線授權使用）

接下來，我們在人多擁擠的環境中，測試下載《王者榮耀》的速度，看看會不會出現卡頓。

Honor X10（中關村在線授權使用）

可以看到，在5G網絡下，大約1分20秒左右就將1.64G大小的王者榮耀下載完成，這個成績要比千兆光纖的WiFi還要快，換成4G網絡估計要等上二十多分鐘的樣子。

在網絡信號較差的停車場裏，我們再次對Honor X10的進行高清視頻測試。

Honor X10（中關村在線授權使用）

在停車場中，播放1080P高清畫質的視頻，拖拽進度條幾乎沒有等待時間，就好似加載好的本地視頻一般；刷抖音的體驗和以往網絡環境下差不多，差距在保存到本地時，速度要比4G明顯快出很多。

值得一提的是，麒麟820晶片集成了5G Modem，不僅全模支持NSA/SA兩種不同的組網方式，實現真正的5G全網通，還全面覆蓋n79/n78/n41/n3/n1五個頻段，為用戶帶來了更好的5G網絡體驗。

目前的5G全網通手機基本都覆蓋了幾個主流的5G頻段，換句話說，無論消費者選用哪一款5G手機，任意運營商網絡環境下都可以保證5G通訊的正常使用。而對於5G信號的接收，則取決於運營商的基站覆蓋和天線的收發能力。

手機能支持的頻段越廣固然越方便，而Honor X10支持5G全頻段技術，自然在體驗上要比非全頻段的5G手機更快、更穩、更迅速。

總的來說，Honor X10的5G信號搜索能力完全能夠滿足現階段，乃至三五年後，我們對於5G網絡的需求和體驗。

續航：Honor X10的續航表現可以說非常強悍

電池容量方面，Honor X10搭載了一塊4300mAh電池，充電功率方面也用上了22.5W超級快充，外加麒麟820的7nm製程工藝能夠大幅度環節續航的壓力，Honor X10的續航表現可以說非常強悍。

半小時充電，Honor X10充入41%的電量，續航實力有目共睹。（中關村在線授權使用）

為了進一步了解Honor X10的耐用性，編輯接下來將進行5小時不間斷功耗測試。

測試內容如下： 播放音樂1小時，刷微博1小時，合計2小時 玩和平精英1小時，玩王者榮耀1小時，看在線視頻0.5小時，合計2.5小時 其他還包括玩微信15分鐘，拍照15分鐘，合計0.5小時 以上全部加起來就是5小時。

通過五小時的標準測試我們能夠初步得出一款手機的續航水平。

（中關村在線授權使用）

五小時續航方面，麒麟820在高性能持續輸出的場景裏，能效優勢就更明顯了。五小時重度續航測試後剩餘電量42%，這也就表明，Honor X10可以給予你躺在家裏打一天遊戲也不用充電的底氣。

總結

以往我們對兩千價位機型的印象，總覺得性能差點火候，但是今年的Honor X10則是完全將這個概念反過來了。面對其他SoC開始擠牙膏現象，麒麟820的出現，也促使Honor X10成為目前同等價位裏性能較強的機子。儘管價格親民，但是旗艦機該有的黑科技，Honor X10是一個也沒有拉下：4300mAh電池及快充、90Hz刷新率屏幕、大底傳感器三攝等等，外加不願意沉淪於「挖孔屏」的升降全面屏，使得Honor X10成為一款極具競爭力的產品。

不吹不黑的說，Honor X10確實是同等價位比較值得購買的機型，尤其是對預算有限，但又想要高性能高續航的用戶，接下來就看其他廠商怎麼出招了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】