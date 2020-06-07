Motorola Moto Razr第二代摺芒機曝光　尺寸睇齊Z Flip兼支援5G

去年發布的Moto Razr折疊屏手機曾經引發了不少玩家的關注，但因為種種的原因令很多玩家並沒有切身體驗到。如今，第二代Moto Razr折疊屏手機在在Twitter上被曝光出來。

近日在Twitter 上有人發布分享了「第二代Razr 折疊屏智能機有望在今年9 月份到來」的最新爆料。顯示器供應鏈顧問@DSCCRoss 透露，Moto Razr 2 或配備較前身更大的主屏幕，尺寸達到與三星Galaxy Z Flip 相當的6.7吋，且外側副屏的尺寸也會同樣加大。

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其它傳聞規格包括8GB RAM + 256GB ROM 存儲組合，採用20MP 自拍+ 48MP 主攝鏡頭，以及預裝Android 10 移動操作系統。得益於高通驍龍765 芯片組，傳聞稱第二代Moto Razr 折疊屏智能機將引入對5G 網絡的支持。

▼▼▼Samsung Galaxy Z Flip▼▼▼

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