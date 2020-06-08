Samsung Galaxy A21s ＄2000 以下少見的大電+靚相機選擇

【Samsung Galaxy A21s平價大電手機抵港】近來在香港上市的一堆大電池機種，除了電池容量之外就主打平價，但過度傾向這兩方面，卻忽略了手機的其他功能。 Samsung 6 月 12 日在港上市的新機 Galaxy A21s，雖然頭號賣點一樣是 5000mAh 大容量電池，但其餘的規格仍保持一定水平，尤其相機規格上仍稱得上中階級數。

Samsung Galaxy A21s 售價為＄1,898，於目前的大電智能手機選擇中算是中價選擇，除了容量達到 5000mAh 之外，又採用了 2019 年大熱的 4800 萬像素中階拍攝主鏡頭模組，於保證了續航能力之餘也提供了基本的拍攝質素。

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Galaxy A21s 的四個鏡頭分別是 4800 萬像素主鏡、800 萬像素廣角鏡、200 萬像素的微距鏡頭以及另一 200 萬像素的輔助鏡頭（圖 Samsung）

在處理器選材方面，Samsung Galaxy A21s 採用的是 Samsung 自家製的 Exynos850，是在不久之前才正式發表的中階 4G LTE 手機專用處理器，為「2+6」的八核心 FinFET 架構，處理力應該有一定保證，實際表現就有待實測。

除了 Samsung Galaxy A21s 以外，過去兩個月在香港市場至少有多三部不同品牌的大電池機種上市，例如華為 Y6p、Vivo Y50 等等，以下也為大家提供資料作參考：