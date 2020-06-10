Google Chrome被指種族歧視？Blacklist、Whitelist用字或將移除

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Chrome擬移除Black/whitelist改用Block/allowlist以求種族中立平等？】美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯市黑人男子George Floyd疑被白人警員Derek Chauvin膝跪致死，引發新一波反警暴、反種送主義、支援黑人民權的運動，示威和騷亂已持續超過一星期。Google長期以來都支持「Black Lives Matter」運動，對於今次全國大規模示威此科技巨企竟有另類支援方式：草擬去除Chrome程式碼內的「黑名單」（Blacklist）、「白名單」（Whitelist）！

Google打算停止使用「黑名單」（Blacklist）、「白名單」（Whitelist）這些據稱可能具有種族主義色彩和冒犯意思的遣詞用字，其實並非始於今次George Floyd死亡事件。去年10月以來，Chromium開源項目「Chromium Gerrit」已在其官方程式碼樣式指南中加入有關如何編寫「種族中立」代碼的指南。

該指南明確指出Chrome和Chromium開發人員應避免使用「黑名單」（Blacklist）和「白名單」（Whitelist），應改用中性術語「封鎖名單」（Blocklist）和「允許名單」（Allowlist），原因是「黑名單」和「白名單」之類的術語強化了「黑=壞」、「白=好」的意念。（點擊放大圖片細睇詳情）：

Google最早於2018年5月起便著手在Chrome瀏覽器內刪除「黑名單」和「白名單」的用戶向實例，把「黑名單」改稱為「封鎖名單」方面已有進展（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過Chrome的內部程式碼仍有大量引用「黑名單」一詞的內容，例如「components / blacklist」的全部代碼。

鑑於近日美國發生反種族主義、反警暴的示威抗議活動，有Chromium開發人員為求早日實現Chrome種族中立程式碼的願景，於Chromium Gerrit提交了一個全新程式碼改動。開發人員嘗試安全地替換「blacklist」一詞的每個可能實例，同時避免破壞瀏覽器的任何部份。最終目的是將「components / blacklist」重命名為「components / blocklist」。（點擊放大圖片細睇詳情）：

開發人員嘗試安全地替換「blacklist」一詞的每個可能實例，同時避免破壞瀏覽器的任何部份。最終目的是將「 components / blacklist」重命名為「components / blocklist」。

開發人員表示，是次改動是把「components / blacklist」重命名為「components / blocklist」的兩項更改中的第一項，包含所有類／方法／成員／變量的重新命名，並無功能上的差異。完成此修補程序後，將有另一個重命名目錄／文件和更新必要的構建系統規則（Build system rules）的修補程序。是次絕大多數的更改只是類似把「a」替換為「o」。

一旦今次程式碼改動經過審查和接納，Chrome程式碼內超過2,000則引用了單詞「黑名單」的細部將被設置替換。以後大家在Chrome更新後，可能就會看到「封鎖名單」和「允許名單」的全新用字。

資料來源：9to5Google

【美國示威】GTA V、NBA2K等遊戲關服兩小時　悼念George Floyd
美國示威多間Apple Store遭爆竊　蘋果出招令被盜iPhone自動報警
《底特律：變人》開發商借遊戲聲援美國示威　網民質疑食人血饅頭
【美國示威】Spotify播8分46秒無聲音訊　眾科企巨頭齊聲抗不公義
任天堂紐約旗艦店櫥窗被破壞險遭搶劫！Mario公仔掟出街瞓玻璃碎
PS5 發布會延期舉行　Sony讓路：「有更重要聲音要被聽到」
Chrome 無痕式視窗仍追蹤用戶？美國網民起訟Google　涉50億賠償
Remove China Apps被Google極速下架！移除中國Apps違欺騙行為？
【安全社交距離】Google 推「防炎」App 幫你拒人於 2m 之外
Google Chrome 一堆分頁太亂？官方隱藏方法　教你整理網站分頁
YouTube有審查？官方：「五毛」、「共匪」等留言會被自動刪除
Google 推出 Action Blocks 自製按鍵工具 多重步驟一鍵完成
《Area F2》手遊即日關伺服器 Ubisoft間接控告Apple、Google收效
Google Meet 開視像會議使用教學　屏幕分享比 Zoom 更方便
政府派錢1萬│現金發放計劃9大重點及5伏位　搞錯隨時無得申請？
OPPO旗下Realme傳即將進軍香港　X50打頭陣5G手機三千蚊有交易
久石讓年底訪港再奏宮崎駿《魔女宅急便》及新曲　優先訂票須知
HTC 終於有新手機？Desire 20 Pro 料 16 日發表、規格搶先睇
Samsung Galaxy A21s ＄2000 以下少見的大電+靚相機選擇
口罩供應│樓上兒童3D口罩半價發售69元1盒　換購方法一文看清
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。