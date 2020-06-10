Google Chrome被指種族歧視？Blacklist、Whitelist用字或將移除

【Chrome擬移除Black/whitelist改用Block/allowlist以求種族中立平等？】美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯市黑人男子George Floyd疑被白人警員Derek Chauvin膝跪致死，引發新一波反警暴、反種送主義、支援黑人民權的運動，示威和騷亂已持續超過一星期。Google長期以來都支持「Black Lives Matter」運動，對於今次全國大規模示威此科技巨企竟有另類支援方式：草擬去除Chrome程式碼內的「黑名單」（Blacklist）、「白名單」（Whitelist）！

Google打算停止使用「黑名單」（Blacklist）、「白名單」（Whitelist）這些據稱可能具有種族主義色彩和冒犯意思的遣詞用字，其實並非始於今次George Floyd死亡事件。去年10月以來，Chromium開源項目「Chromium Gerrit」已在其官方程式碼樣式指南中加入有關如何編寫「種族中立」代碼的指南。

該指南明確指出Chrome和Chromium開發人員應避免使用「黑名單」（Blacklist）和「白名單」（Whitelist），應改用中性術語「封鎖名單」（Blocklist）和「允許名單」（Allowlist），原因是「黑名單」和「白名單」之類的術語強化了「黑=壞」、「白=好」的意念。（點擊放大圖片細睇詳情）：

Google最早於2018年5月起便著手在Chrome瀏覽器內刪除「黑名單」和「白名單」的用戶向實例，把「黑名單」改稱為「封鎖名單」方面已有進展（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過Chrome的內部程式碼仍有大量引用「黑名單」一詞的內容，例如「components / blacklist」的全部代碼。

鑑於近日美國發生反種族主義、反警暴的示威抗議活動，有Chromium開發人員為求早日實現Chrome種族中立程式碼的願景，於Chromium Gerrit提交了一個全新程式碼改動。開發人員嘗試安全地替換「blacklist」一詞的每個可能實例，同時避免破壞瀏覽器的任何部份。最終目的是將「components / blacklist」重命名為「components / blocklist」。（點擊放大圖片細睇詳情）：

開發人員嘗試安全地替換「blacklist」一詞的每個可能實例，同時避免破壞瀏覽器的任何部份。最終目的是將「 components / blacklist」重命名為「components / blocklist」。

開發人員表示，是次改動是把「components / blacklist」重命名為「components / blocklist」的兩項更改中的第一項，包含所有類／方法／成員／變量的重新命名，並無功能上的差異。完成此修補程序後，將有另一個重命名目錄／文件和更新必要的構建系統規則（Build system rules）的修補程序。是次絕大多數的更改只是類似把「a」替換為「o」。

一旦今次程式碼改動經過審查和接納，Chrome程式碼內超過2,000則引用了單詞「黑名單」的細部將被設置替換。以後大家在Chrome更新後，可能就會看到「封鎖名單」和「允許名單」的全新用字。

資料來源：9to5Google