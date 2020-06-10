一田Switch動森版及RingFit抽籤611截止！6大重點做錯隨時買唔到

【一田Switch動物之森特別版、RingFit】一田百貨（YATA）再推出任天堂（Nintendo）Switch《集合啦! 動物森友會》特別版主機及《RingFit Adventure健身環大冒險》套裝抽籤。

（資料圖片）

今次抽籤登記即日至明日（6月11日）早上8時59分截止，可以在Switch《集合啦! 動物森友會》特別版主機或《RingFit Adventure健身環大冒險》套裝中二擇其一，套裝更附上不同遊戲！

↓↓↓ 2款套裝售價及附上遊戲如下 ↓↓↓

Switch《集合啦！動物森友會特別版》主機套裝共700套，《RingFit Adventure健身環大冒險》套裝則有484套。

↓↓↓ 動物森友會限定版Switch有何特別？（點圖放大）↓↓↓

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↓↓↓《RingFit Adventure》試玩&評測 ↓↓↓

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抽籤結果將於6月11日下午8時公布，中籤者會獲SMS及電郵通知安排購買事宜，須於6月13日至6月16日內到一田沙田店購買。

登記6大重點免DQ

1) 每人只限參加1次，Set A或B只可二選其一，重複登記將被取消資格

2) 只限一田百貨（沙田店）付款及取貨

3) 資料一經登記，不能作任何更改

4) 取貨時需出示身份證及確認電郵或SMS核對，如未能出示，訂單將會被取消

5) 中籤人士可於2020年6月13日至6月16日到沙田店客戶服務部付款及取貨，逾期當作放棄論

6) 不設送貨服務及不設YATA-Fans儲分

更多詳情：按此