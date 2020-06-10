OPPO旗下Realme傳即將進軍香港　X50打頭陣5G手機三千蚊有交易

雖然近期香港經濟相當之差，不過都無損國內手機品牌香港的決心，繼 vivo 及 OPPO 後，近日有傳內地性價比 Realme 將會進軍香港，並會在香港推出國際版的Realme 手機！究竟首款在香港推出的Realme 手機會是什麼型號？

近期小編收到風，OPPO 旗下性價比品牌 Realme 將會於今年年中進軍香港市場，而首款在香港推出的產品好大機會是 Realme X50。據了解 Realme 品牌將會由由 OPPO 香港代理，首款在香港推出的 X50 5G 是 Realme 首款5G手機，支援雙模5G 外，還配備最新的 Snapdragon 765G 處理器及採用刷新率高達120Hz的屏幕，最低配版本僅為2,499 人民幣起(折合約2,792港元)。

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Realme X50 正面將採用一塊 6.57吋20：9比例的開孔屏幕，屏佔比達90.4%，正面與 Galaxy S10+ 設計相似。至於機背就採用玻璃設計，並提供銀白及海藍兩色，而機身的左上方就設有直排列的四鏡頭，指紋識別器側設於機身側。Realme X50 採用120Hz 刷新率的屏幕，配備 Snapdragon 765G 處理器，內建6/8/12GB RAM + 128/256GB ROM，搭載6400萬像主鏡 + 1200萬像長焦鏡 + 800萬像超廣角鏡 + 200萬像微距鏡頭及1600萬像+ 800萬像廣角自拍鏡頭，電池容量為4200mAh(支援30W VOOC 4.0 快充及 NFC 功能。究竟Realme 幾時到港，就是留意住本站的報導！

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