iOS 13.6 追加「症狀」健康數據防都市病 系統全自動更新自決

【iOS 13.6】蘋果日前發放iOS 13.6第二個測試版 Beta 2予參加Apple Beta Program測試員，當中有兩個注目功能更新：終於可以自行設定iOS系統自動下載更新，同時「健康」App追加「症狀」，追蹤多項都市人常見病徵對抗都市病。

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Apple發放iOS 13.6 Beta 2，測試多項用家一直渴求的重要更新【Pakutaso圖片】

iPhone自動更新系統軟件

Apple發放iOS 13.6 Beta 2（即 iOS 13.5.5的後續版），當中一項與現時macOS看齊；iOS系統更新、App更新終於可以由用家自行設定！在iOS 13.5以前，在iPhone的【設定】、【軟件更新】下只能檢查Apple透過OTA查看是否有更新軟件下載，當發現有新軟件亦只有下載；在iOS 13.6系統下，用家可以自行設定「自動下載更新 / Customize Automatic Update」，包括下載iOS系統及安裝新系統動作。自動下載更新預設與現時使用一樣，在iPhone充電期間及有Wifi環境下打開功能便能自動下載新系統，及在夜間自動安裝新系統（iPhone必須正在充電），在iOS 13.6中用家可以開啟或關閉以上兩項功能。

▼▼ iOS系統自動更新設定【點圖放大】 ▼▼

健康app追蹤都市病

iOS 13.5以前可以追蹤女性生理需求後，iOS 13.6的「健康」（Health）應用程式能追蹤更多：添加新的「症狀」分類，配合Apple Watch及監察使用者的維生數據，追蹤不同疾病尤其是都市人常見症狀，普通如流鼻水、頭痛、發冷甚至喉嚨痛等症狀，在症狀追蹤數據中也可以監察到。

能追蹤的都市病症狀包括：下背痛、便秘、食慾改變、疲勞、粉刺、胸痛、骨盆痛、情緒變化、脹氣、暈眩、睡眠變化、腹部痙攣、腹瀉、噁心、熱潮紅、頭痛、頭暈、肌肉疼痛、胸口作痛、咳嗽、發燒、失去味覺、失去嗅覺、流鼻水等。

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