Switch只售2340元！AEON抽籤6.2截止　登記方法及5大須知一文看清

【Switch AEON抽籤】又有機會不食「炒價」買Switch了！AEON即日起至6月2日晚上11時59分登記抽籤，中籤者可以2340元正價購得原色（電光藍‧電光紅）Switch，有需要的話不要錯過。

今次Switch主機會在AEONCITY限量抽籤發售，售價2340元，名額700個，6月2日晚上11時59分截止。

↓↓↓ 登記步驟 ↓↓↓

+ 3 + 2

登記詳情：

登記日期：即時起至6月2日晚上11時59分

抽籤日期：預定6月4日，可於登記網頁查詢抽選結果，中選者亦有電郵通知，同時提供購買網址

*中選者須於6月4日至6日到指定網址付款購買

*每人限購1套

取貨日期：預計6月12日

更多詳情：按此

（AEON）

5大須知免DQ

1) 必須填寫姓名、有效電郵地址和電話號碼

2) 每個電郵地址和電話號碼只限登記1次

3) 提交後不能更改資料

4) 如因提供不正資料而引致無法收取通知，AEON不負責

5) 電子郵件可能會延遲、丟失或過濾到垃圾郵件箱

為何要買Switch？

購買Switch除了可以遊玩大熱的《動物之森（動物森友會）》，亦可以玩有助減肥瘦身的RingFit（當然RingFit要另外購買），一舉多得。

RingFit減肥實效：日本人妻日日玩RingFit！成功減走20 kg 趕走肚腩、拜拜肉

（網上圖片）

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