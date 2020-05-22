RingFit只售589元！豐澤抽籤5.24截止　登記教學+2大須知免DQ

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【RingFit豐澤正價買】豐澤Fortress正進行任天堂（Nintendo）Switch RingFit健身環大冒險登記抽籤活動，中籤者可以589元購買RingFit套裝，數量100套。

RingFit減肥實效：日本人妻日日玩RingFit！成功減走20 kg　趕走肚腩、拜拜肉

（網上圖片）

今次豐澤RingFit登記抽籤活動雖然是「易賞錢會員」，但其實只要簡單幾步就可以登記成為會員，變相人人都可參與。

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↓↓↓ 登記會員及抽籤方法如下 ↓↓↓

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登記抽籤詳情：

登記日期：即日至5月24日（星期日）晚上11時59分

*登記完成後，隨機抽出100名會員到指定門市購買

抽籤結果公佈：5月25日晚上9時前

*中籤會員將收到手機短訊SMS通知

*沒中籤會員亦會收到電郵通知

門市購買步驟：

中籤會員須於5月26日至5月27日到指定門市購買

*沙田新城市廣場 TechLife 分店

*屯門時代廣場分店

*銅鑼灣時代廣場分店

（資料圖片）

抽籤購買須知免DQ

1)每位會員只限登記1次，重複登記會以首次提交資料為準

2)如中籤會員未能於指定日子內到所選取貨地點購買，將被視為放棄預訂，不設留貨安排

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