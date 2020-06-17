動物森友會|港人自製香港小島 港式童年小食、大排檔、夾公仔機

【動物之森 自製香港風情素材】任天堂Switch《集合吧！動物森友會》（動物之森 / Animal Crossing ）中，不少玩家都喜歡創作家具素材美化自家小島，近日有香港玩家製作一系列具香港特色物品素材，港人熟悉的「福麵」、「金象米」、「營多撈麵」、香港品牌檸檬茶薯片，甚至是汽水櫃、渠蓋等，組合成為自家「香港島」，集體回憶人人like，作者更分享製作心得！

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玩家在動森中自製多款港式風情素材，更組成舊式大排檔，滿滿回憶 【港人港島 Facebook】

「港人港島」Facebook專頁作者 Jervis 近日開設專頁，分享其自家創作具香港特式設計的《動物之森》（動物森友會）素材，亦集結一些網友創作，分享製作一個「香港島」素材製作的心得，Jervis 在專頁中的創作，主要來自包括枕頭、唱片箱等的表面在編輯器中逐點繪畫，比較之下與真正物品外貌甚似，專頁會員亦有分享部分改良作品。

涉及眾多香港特色小食飲品：維他奶、維他檸檬茶、金象牌泰國米、MAMEE 媽咪麵、統一上湯伊麵（福麵）、營多印尼撈麵（Indome）、卡樂B熱浪薯片、童星點心麵等，另外更有香港舊式大排檔、紅白藍帆布袋甚至有扭蛋機、坑渠蓋素材設計，全部都是香港情懷，童年回憶！

▼▼動森香港特色物品【點圖逐格睇】▼▼

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Jervis的一系列港式風情素材，集結起來就變成一個懷舊風味大排檔！有興趣製作香港特色小島的玩家可以在《動物之森》中，拜訪上圖創作者號碼參考創作，亦可到「港人港島」Facebook專頁分享創作。

資料來源：港人港島Facebook專頁 授權

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