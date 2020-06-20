【ASUS 華碩神秘新機？】2020 前半年的各部旗艦新機都已經發布並上市，但上年成績不俗的 ASUS ZenFone 6，卻遲遲未有續作消息。 不等市場「又」再次傳聞「ASUS 放棄手機市場」，網上就出現了一部 ASUS 新機的跑分紀錄，揭示 ASUS ZenFone 7 或已經在密鑼緊鼓的籌備當中。

就在不久之前，一部名為「asus ZF」的新機跑分紀錄出現在 GeekBench 的網站當中，其預載了 Android 10、採用 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，較為令人注目的還有其 16GB RAM，不折不扣就是一部旗艦機的硬件配置。

雖然 ASUS 方面尚未有確認 ZenFone 7 是真有其機，但按其 CEO 施宗棠在訪談期間「ASUS 手機今後將堅持走精品路線」的說法，ASUS 手機往後將貴精不貴多，如果有手機推出，是 ZenFone 7 的可能性十分大。

另一方面，早在 2 月，Qualcomm 列舉出採用 Snapdragon 865 的手機之時，就曾經提到過 ZenFone 7 的名號，只是想不到要等多差不多一個季度才再度聽到這部新機的消息。（點下圖放大）

ASUS ZenFone 7 的其他設計、規格暫時成謎，較令人好奇的，是它上年度頗受好評的翻轉式主鏡頭於新一代上會否回歸？（蔡浩騰攝）

資料來源：GeekBench、PhoneArena