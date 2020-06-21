最近天氣越來越熱了，往外邊兒一站就是人行燒烤，拿手機玩個遊戲分分鐘變身「鐵板燒」。鐵板燒其實也沒什麼，關鍵就是非常影響遊戲體驗。高溫下的CPU負載過高，遊戲就開始掉幀，遊戲掉幀我的王者就開始掉星，什麼也別說了這都是淚！

要想夏天遊戲上分，手機的散熱就變得非常重要，除非你願意像這樣玩手機：

要想夏天遊戲上分，手機的散熱就變得非常重要，除非你願意像這樣玩手機。（中關村在線授權使用）

所以，買一台性能出色散熱優秀的手機在對於遊戲黨來說才是這個夏天的正確打開方式。前段時間，Honor發布了一款搭載了PC級液冷散熱系統的手機—— Honor Play4 Pro，再加上旗艦級處理器麒麟990的加持，可以說是夏天開黑的絕佳助力。

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Honor Play4 Pro搭載PC級液冷散熱系統，仿生自然界蒸騰作用，打破Honor Note10保持的5mm直徑銅管，攻克數個業界技術難題，等效直徑做到8mm，覆蓋熱源面積可以直接提升近40%。

不過關於這款手機的散熱能力究竟如何，我們還是通過幾個大型遊戲的實測來看看吧。

第一款測試的遊戲是最近大熱的《王者榮耀》，作為一款國民級手游，遊戲開黑已經成為了現在年輕人的“社交活動”了，作為散熱挑戰的第一關非《王者榮耀》莫屬。所以這裡我們進行30分鐘《王者榮耀》測試。在測試開啟前我們將游戲高畫質和高幀率模式都開啟。從PerfDog記錄來看，Honor Play 4 Pro在運行遊戲的過程中全程保持60幀滿幀毫無壓力。

在進行了30分鐘《王者榮耀》高幀率高畫質的遊戲測試之後，Honor Play4 Pro機身正面平均溫度是37.9°C，背面平均溫度是38.8°C，整體溫度僅僅是稍高於體溫，手感只是溫熱而已。另外，Honor Play4 Pro的溫度控制非常均勻，即使在溫度最高的地方也都才41°C，不會出現特別燙的地方影響操作。

在測試完《王者榮耀》之後，我們緊接著打開《和平精英》來進行第二回合的散熱考驗。在《和平精英》中，Honor Play4 Pro支持HDR高清的畫質和超高的幀數，開啟高畫質高幀率之後我們繼續進行30分鐘遊戲實測。

從PerfDog監測遊戲幀率我們可以看到Honor Play4 Pro在麒麟990的加持下能夠達到滿幀運行，幀率平穩遊戲毫無壓力，完全沒有出現掉幀的情況，那麼基本可以預料手機的發熱並不嚴重了。

當然，發熱還是通過實測來看一下吧。通過專業的紅外熱成像儀我們一看到Honor Play4 Pro的正面平均溫度為38.9°C，背面平均溫度為38.3°C，對比半個小時前的溫度差距不大，可以說控溫能力非常出色了。

最後，我們再繼續測試一款充滿速度與激情的競速類游戲《QQ飛車手游》。不同與前兩款遊戲，《QQ飛車手游》這樣的競速類游戲一局大約3分鐘，漂移，瞬間加速等操作都是在瞬息間完成，如果手機發熱導致遊戲掉幀，那可能勝敗就在這毫釐之間了。

在30分鐘的高幀率高畫質遊戲測試之後，通過檢測我們可以看到Honor Play4 Pro機身正面平均溫度為38.5 °C，背面溫度為39.1°C。

最後，在進行了一個半小時​​的高性能遊戲測試之後，對比測試前的溫度Honor Play4 Pro的平均僅上升了約4°C。機身平均溫度到達了39.1°C，最高溫度也只有41.5°C，機身整體溫度非常平均，而且都距離夏天“燙手”的程度非常遙遠。

即使外邊溫度已經直逼40°C了，Honor Play4 Pro也堅持“冷靜”，即使發熱也整機的平均溫度堅決不上40°C。

測試前後溫度機身背面溫度（中關村在線授權使用）

作為一款2899元人民幣起售的手機，Honor Play4 Pro搭載了旗艦級處理器麒麟990，再加上PC級的液冷散熱的加持，在玩遊戲的時候能夠獲得硬件加持的增益buff，溫度再高也不用擔心手機發燙。

在別人都手持“暖寶寶”玩遊戲的時候，你手握Honor Play4 Pro感受“涼爽”。夏季開黑容易翻車，或許Honor Play4 Pro了解一下？

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