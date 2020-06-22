華為MatePad Pro 5G版評測　旗艦手機級配置　雲端實現真正電腦化

自從華為把旗下的高端平板電腦冠上了Mate 之名之後，便可以看到他們在Android 平板電腦上的投入。尤其是剛剛發布的 MatePad Pro 5G 版，在增添了5G 聯網功能之後，它就變成了當下網速最快的平板電腦了。

同時，也得益於5G 的加入，使得它在功能上大有拓展，它可以是手機，能接打電話接收短信；也是平板，能聽歌煲劇追綜藝；最後，它甚至可以變身Windows電腦，處理文檔，甚至玩大型網遊。所以，如果是想要那種說走就走的旅行，然而又害怕時不時地被工作叨擾一下，那麼 MatePad Pro 5G 版其實是個三全之策，抓起來扔進背包就可以走人了。

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作為一款10.8 吋，7.99mm 厚度，重量約為492 克的設備，重量基本上可以這麼看：一部旗艦手機重量的2 倍多一些，一台Windows 輕薄本重量的一半再少一點點。要是長久地拿著打電話肯定會幫助肱二頭肌的發育，不過作為隨身設備放包裡沒什麼負擔，畢竟也就一杯珍珠奶茶的重量。

設計上，MatePad Pro 5G版和MatePad Pro Wi-Fi版幾乎是一樣，極細微的差別就是多了雙卡雙待的SIM卡槽。和Mate 30 系列手機類似，MatePad Pro 系列背部也有兩種材質，分別是玻纖和素皮，這一次的MatePad Pro 5G 版則是青山黛配色的素皮版本。

華為MatePad Pro 5G（愛范兒授權使用）

和冷峻剔透的玻纖材質不同，青山黛的顏色更近似於一種墨綠，像是對應了「青山望去如眉黛」，有一種舒緩沉靜之感。同時，因為它採用一體化設計和金屬天線滲入式技術，實現隱身天線設計，做到從中框到後殼，無斷點外露。中框、後殼所有天線和手寫筆無線充電模塊全都藏於機身之下，視覺觀感相當純淨。

至於青山黛素皮的觸感，相信不少用過Mate 30 系列的用戶有所體會：爽滑細膩，不沾指紋，同時也兼具了一定的耐污防刮能力。

翻到正面，解鎖屏幕，便是「紅葉飛來似落花」，這塊IPS 屏幕分辨率為2560×1600，280 PPI，為了提升正面的屏佔比和觀感，MatePad Pro 5G 版採用了窄邊框、四邊等寬，挖孔攝像頭的設計，麥克風和揚聲器的對稱設計助力，讓整機看起來頗為平衡。

華為MatePad Pro 5G（愛范兒授權使用）

在Mate30 系列上出現了的正反雙向無線充電功能，到了MatePad Pro 5G 上，因為電池的增大，7250mAh 的電池容量相當於一個中號充電寶，反向無線充電使用起來就更方便和放心了。它最大支持7.5W 反向無線充電，速度不快，應急倒是沒問題。

MatePad Pro 的各種特性，比如手寫筆的體驗，手機和平板之間的多屏協同等等，這些特性使得 MatePad Pro 已經有了一定的生產力，同時，也產生了與其他平板電腦相區隔的體驗。也就是說，平板不僅僅是影片播放器，也不僅僅是泡麵蓋，也能乾一點兒活了。

而加入了5G 連接之後，因為帶寬和網絡延遲的改進，原先只是存在於概念，或者即使落地了體驗也不好的雲電腦以及雲遊戲便有了新的可能。

華為MatePad Pro 5G（愛范兒授權使用）

因此，在 MatePad Pro 5G 版的發布會上，華為除了強調硬件之外，還把5G 雲電腦和5G 雲遊戲兩個軟件上的升級當作了重點。其實，雲電腦和雲遊戲本質上是類似的，都是把原先需要大量計算資源的本地遊戲和本地軟件放在雲端去計算和渲染，然後通過大帶寬低延遲的網絡把畫面回傳給終端屏幕。

這裡面的關鍵問題在於，要是網絡延遲高了，那麼遊戲就沒法打了，平板這頭在攻擊，延遲到雲端還在執行走路的指令，然後殘血要跑路的時候，雲端又執行攻擊命令結果怒送一血。

華為MatePad Pro 5G（愛范兒授權使用）

為了實測一下這個 MatePad Pro 5G 版運行5G 雲電腦的體驗，我們直接就來玩遊戲了。

把平板放上鍵盤套，連上藍牙鼠標，打開雲電腦，進入Windows 10 桌面，登上QQ，雙擊LOL 圖標進入遊戲，一套動作行雲流水，彷彿回到了在網吧的青蔥歲月。

雲電腦桌面上的懸浮球顯示的5G 網絡延遲一般在20ms 左右，對於遊戲來說算是比較優秀的了。

華為MatePad Pro 5G（愛范兒授權使用）

進入遊戲內之後，遊戲界面顯示的延遲基本和懸浮球顯示的一致，幀率一直定在60fps，看起來這個幀率是固定的，也能保證基本的遊戲體驗。

當然，礙於鍵盤尺寸和屏幕尺寸的關係，操作和視野體驗還是有些局促的，屬於玩是可以玩，但是沒網吧打遊戲的那種感覺。

實際上，雲電腦有多個配置可以選，除了上面最貴的「遊戲電腦」，其實還可以選更便宜的「辦公電腦」，這個配置下的默認軟件都是些像WPS 這樣的辦公軟件。

華為MatePad Pro 5G（愛范兒授權使用）

至於5G 雲遊戲，服務的提供商目前是咪咕快遊，上面不少的遊戲可供選擇，比如刺客信條系列，泰坦隕落2、狙擊精英、極品飛車20 等等。同樣的，為了獲得更好的體驗，這裡建議還是使用外接的藍牙手掣或者鼠標來操控，畢竟用搓屏幕的方式玩主機大作的話，那還不如玩王者榮耀。

對於略顯沉寂的Android 平板市場來說，MatePad Pro 的角色有點兒特殊，一方面是Google 事實上對Android 平板生態不聞不問了，另一方面平板市場並不小，所以MatePad Pro 就有點兒自力更生的意思，很多功能都是自己研發的，比如平行視界、多屏協同等等。

與此同時，華為也在MatePad Pro 5G 版裡塞進了旗艦手機級別的配置，使得它的性能體驗和Mate30 系列以及P40 系列處在同一檔位，價格上也在不斷上探，頂配的MatePad Pro 5G 版套裝價格已經達到了6799 元人民幣，價格已經不輸一台配置做工不錯的輕薄本了。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：華為MatePad Pro 5G 版上手：我在Android 平板上打了一局LOL】