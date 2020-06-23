【Samsung 擊敗華為奪5G市場】全球多國都正在進行 4G 轉 5G 網絡的建設，各大網絡設備供應商都爭相打入各國市埸，成為其中一個 5G 設備供應商，希望能在這龐大的利潤下分一杯羹，其中包括在國際社會備受爭議的中國企業華為。近日，華為再次失去海外市埸，在加拿大 5G 網絡建設合作上，被排除在外。

Samsung「擊敗」華為

早前，加拿大三大電信商之一 Telus 確認，和 Samsung 簽署合作協議，成為 Telus 的 5G 網路建設設備供應商。而 Telus 早在 6 月 3 日與另一間電信商 Bell 聯合公布，將與 Nokia 和 Ericsson 合作 5G 建設，Samsung 則成為繼以上兩間公司外的第三間供應商。換言之，華為失去加拿大 5G 設備合作市埸，暫沒當地的電信商和華為在 5G 服務上簽署合作協議。

Samsung 公布成為加拿大 Telus 的 5G 網絡建設設備供應商（Samsung US 網站截圖）

禍不單行

由美國指華為與中國政府關係密切，有機會透過華為和旗下 5G 設備進行間諜活動，美國﹑加拿大﹑日本﹑英國等或計劃禁止華為加入該國 5G 市埸。Telus 除選擇 Samsung 放棄華為外，近日更停止在首都渥太華使用華為的 4G 設備。Telus 總裁 Darren Entwistle 就選擇 Samsung 成為 5G 設備供應商，表示高興並希望 Samsung 的 5G 技術可以為當地用戶帶來更快捷的連線技術，不過就沒有解釋放棄和華為合作的原因，是否和政府的要求有關。

先失加拿大，再失印度

由於中印衝突的影響，印度爆發出一輪「Boycott China」的浪潮。當地媒體傳出，印度政府要求兩大國營電訊商 BSNL 和 MTNL，就早前已完成招標的 4G 通訊設備進行重新招標，並強調在新一輪的招標中，需把中國企業如華為﹑中興通訊排除在外，華為逐步失去國際市埸。

資料來源：ZDnet

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