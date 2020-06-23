【WWDC 2020】Apple於6月23日凌晨舉行WWDC 2020（蘋果開發者大會）上公布，用於Mac電腦的最新版本macOS X命名「Big Sur」，蘋果表示即日推出開發者測試版，不過會上未有特別提及免費升級至Big Sur的Mac機種原來也有限制。

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macOS Big Sur 亦是WWDC上放至最後，配合ARM架構Mac公布的重要時刻。

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安裝睇年份

WWDC 2020發布會上，Apple並未提及能免費升級macOS Big Sur機種，並非全部使用macOS的Mac都能升級，翻查資料蘋果指 Macbook Air / Macbook Pro / iMac / iMac Pro 及Mac Pro等都有支援升級，但用家須留意不同年份推出的Mac都有限制，大致上2013年以前的Mac機並未包括在是次macOS Big Sur升級名單，以下逐項列出支緩機種及年份。【點圖放大睇詳細】