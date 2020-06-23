iOS 14 Beta 問題整合　當機、發燙耗電、App用唔到等

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【iOS 14 WWDC 2020】蘋果（Apple）於WWDC上發布了iOS最新版本 ── iOS 14變革，並隨即推出了iOS 14 Developer Beta，讓部分iPhone用戶率先體驗全新功能。但提提大家下載前要慎重考慮，事關不少用戶反映iOS 14問題多多！

（Apple）

WWDC 2020本港時間凌晨展開，今次iOS 14介面有多項變革，包括App Library、新版 Widgets，以及畫中畫影片播放等，令人躍躍欲試。

▼▼▼ 先看看iOS 14有什麼新功能 ▼▼▼

+8
+7
+6

更多詳情：WWDC 2020︱iOS 14 介面大更新 App Library與 Android 有點似？

Apple亦隨即推出了iOS 14 Developer beta版本，以下型號iPhone都可更新。

▼▼▼ iOS 14支援iPhone型號 ▼▼▼

+12
+11
+10

有新功能當然想試試，不過大家可能要忍一忍手了，因為不少「勇士」更新試用iOS 14 Developer Beta時，發現有多個問題，包括一些App突然無法使用、發燙耗電，甚至會當機等！

▼▼▼ 用戶回報iOS 14 Developer Beta災情 ▼▼▼

+6
+5
+4

其實往年iOS推出新版本Beta（甚至到正式版），都會有不少bugs，通常會在短期內再推新版本處理，不過今次iOS 14 Developer Beta問題特別多迴響也較大，大家如果想試用，不妨等等新版本吧。

WWDC 2020︱Mac轉Apple Silcon處理器　新Big Sur連iOSApps都可用
WWDC 2020︱AirPods Pro大更新：體感聲場定位、模擬戲院聲效
WWDC 2020︱WatchOS 7大更新！Apple Watch添跳舞感應、睡眠追蹤
WWDC 2020︱Apple推電子車匙CarKey 手機開門開引擎似Apple Pay
政府派錢│登記完仲有一步先算完成 填錯資料、重複登記解決方法
政府派錢最詳盡攻略│現金發放計劃申請方法、伏位 、銀行優惠一覽
iPhone 12系列3尺寸機殼模型曝光　竟全部3鏡頭？iOS也將改名？
PS5售價超平？11月20日發售？法國Amazon有回應
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。