Samsung Odyssey G9 49吋曲面螢幕　接近人眼弧型最強遊戲體驗

近幾年 3C 電子產品的發展可說是相當迅速，而其中「曲面顯示螢幕」的競爭也相當激烈。而在今年國際消費電子展上首次亮相的 Samsung Odyssey G9 曲面遊戲顯示螢幕，便在最近正式向大眾開放預購！ 文：Lorry Liao, Neil（GQ Taiwan）

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Samsung Odyssey G9 的凹面 49” 螢幕，達至 1000R 超高曲率，相當接近人眼的弧型，讓人在看著螢幕時能減少眼睛疲勞。而且 Samsung Odyssey G9 還採用專有的 QLED 量子點像素技術，可以比標準 sRGB 輸出多出 125％ 的色彩，同時還有著 240Hz 的刷新率，讓大家在進行遊戲時可以有更好的體驗！

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Samsung Odyssey G9 49” 的售價為美金 1,699 元，現在已經可已在官網預購，而預計將於 7 月 13 日開始發貨；另外 Samsung 同時也提供 32” 的版本，雖然可能規格不如 49” 的版本那樣豪華，但仍舊有一定的水準，有興趣的人可別錯過了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：人眼的弧型設計！Samsung 彎曲遊戲顯示螢幕 Odyssey G9 開放預購！】