ASUS ROG Strix G35主機評測　電競、3A大作恐怖級流暢打機超享受

ROG一直致力於為玩家們打造超高性能的高端遊戲主機，今年年初發布的ROG Strix G35自然也不例外，獨有的造型和誇張的配置讓骨灰級玩家們大呼過癮，再加上它渾身上下的ROG元素，散射出一股股信仰的光芒。不過拋去一些太過主觀的因素，大家最關心的肯定還是在實際遊戲方面，這台Strix G35表現如何。

ROG Strix G35的主要配置如下：AMD Ryzen 9-3950X處理器、ROGSTRIX RTX 2080Ti顯示卡、ROGSTRIX X570-F主板、4*16GBDDR4 3200馬甲內存、希捷2*1TBPCIe 4.0固態硬盤、700W電源。

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本次的遊戲測試將分為三部分，第一部分測試的是兩款目前對於電腦配置要求較高的吃雞網上遊戲：《絕地求生（PUBG）》和《Call of Duty: Warzone》，第二部分測試《盜墓者羅拉：暗影》、《刺客教條：奧德賽》、《全軍破敵：三國》和《文明帝國VI》四款自帶BenchMark的3A大作，第三部分測試《戰地風雲5》以及《Metro Exodus》兩款遊戲分別在關閉和開啟光線追踪時的幀數曲線。

▼▼本次遊戲測試全程在2K分辨率下進行▼▼

第一部分：《絕地求生PUBG》、《Call of Duty: Warzone》

我們先讓Strix G35熱熱身，看看在這兩款食雞網遊中幀數能做到多高。首先來到《PUBG》中，畫質默認全超高，關閉FPS限制和平滑幀數，在海島地圖中開啟一局單排遊戲，平均幀數127幀。接著我們進行一把《Call of Duty: Warzone》，畫質默認全最高，關閉垂直同步，平均幀數123幀。

第二部分：《古墓麗影：暗影》、《刺客信條奧德賽》、《全面戰爭：三國》、《文明6》

熱身結束後，我們進入3A大作的測試，話不多說，趕緊開始吧。在《盜墓者羅拉：暗影》和《刺客信條：奧德賽》中我們把畫質拉滿，關閉垂直同步，使用內置的BenchMark進行測試，分別得到108幀與72幀的平均幀數。

《全軍破敵：三國》是一款大型即時戰略遊戲，在戰斗場景下，過多的單位和場景渲染會非常考驗處理器和顯卡的運算能力，遊戲過程中經常需要拖拽屏幕以及縮放進行微操，如果頻繁出現幀數過低或者畫面卡頓的問題，輕則導致戰損變高，重則導致一場戰鬥的失敗，所以，要想在遊戲中匡扶漢室，一統天下，除了超凡的策略外，一台高性能電腦也同樣重要。

《全軍破敵：三國》內置的BenchMark擁有戰略地圖和戰斗場景兩個場景測試，畫質默認極高，關閉垂直同步，分別進行測試，其中，在戰略地圖測試中，平均幀數79.5幀；在戰鬥場景下的測試，平均幀數77.4幀。

雖然幀數略有波動，但是通過幀數波動圖我們可以看到，兩項測試中最低幀數也高於60幀，對於這款大部分人認為30幀就算流暢的遊戲來說，ROG Strix G35在2K分辨率下也能超額完成任務，性能之強悍相信大家有目共睹了。

《文明帝國VI》雖然不像上述《全軍破敵：三國》一樣需要頻繁微操，但是在遊戲後期時地圖上密密麻麻的建築、單位等會使得遊戲畫面幀數非常低，在拖拉屏幕時也極為不流暢，並且每回合結束等待AI操作時，配置較低的主機會等待非常久的時間，總的來說這是一款對CPU、顯卡、內存和硬盤要求都非常高的策略類游戲。好在《文明帝國VI》自帶的BenchMark就針對我上述兩種情況進行測試，畫質依舊拉滿，測試結果如下：

上圖中測試的項目為幀生成時間，可以看到平均幀生成時間為6.165ms，其中99%的畫面都在8.738ms之內完成，這項測試中前者的數字越小說明畫面幀數越高，而後者減去前者得到的數字越小說明拖拽屏幕越平順。

AI回合等待時間（中關村在線授權使用）

在上圖中測試項目為AI的平均回合時間，在測試場景下AI一回合行動所需時間僅為7.28秒。和《全軍破敵：三國》一樣，這也是一款後期30幀就可以稱之為流暢的遊戲，所以哪怕是配置較好的主機通過BenchMark測試出來的結果也不會很好看，但是 Strix G35的測試結果只能用「恐怖」二字來形容，幀生成時間的測試結果均為個位數，AI行動時間也非常的快。

第三部分：《戰地風雲5》、《Metro Exodus》

最後這部分我們通過兩款遊戲測試一下這塊RTX2080Ti的光線追踪能力。首先我們進行《戰地風雲5》的測試，畫質默認最高，關閉垂直同步，先不打開光線追踪，進行幀數測試，平均幀數149幀。在相同場​​景下進行第二次測試，這回打開光線追踪，並把效果設置為「最高」，平均幀數75幀。

在《Metro Exodus》中，畫質設置為「Ultra」，關閉垂直同步與光線追踪，使用內置的BenchMark進行測試，平均幀數71幀。保持其他畫質不變，打開光線追踪和DLSS，再次進行BenchMark測試，平均幀數64幀。

遊戲測試總結： 三個部分的遊戲測試，基本囊括了目前市面上最具代表性的大作，首先在目前火爆的食雞網遊中，ROG Strix G35輕鬆拿下；在3A大作中，它以驚為天人的表現給予了我們恐怖的數據；在光追測試中，RTX2080Ti無比強大，在2K分辨率下平均幀數也高於60幀。 對於我這個自始至終的「夠用黨」來說，這台ROG Strix G35給了我深深的震撼。就像生活一樣，我們絕不能安於現狀，要追求更加美好的未來，對於遊戲玩家們也是一樣，更逼真的畫質、更高的幀數理應是我們永恆的追求，而這種追求在這台ROG Strix G35上顯露無疑，它就是目前遊戲的最終形態，理應是我們奮鬥並追求的目標。

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