【Nikon D780評測】繼承D750優良傳統單反相機　重量合適女仔都啱

今天我們來看下Nikon D780的相機評測，這台相機發佈於今年初，採用了2420萬像素的全畫幅傳感器，具有良好的高感表現。相機依然採用了51點對焦系統，但是連拍速度升級為光學取景器下7張，電子快門下12張，而且終於加入了實時取景下相位對焦拍攝，可以說，這台相機在使用屏幕取景時，就是一台Nikon Z6。下面我們來看一下這台相機的具體評測。

Nikon D750發佈於2014年9月份，是一台好評率極高的相機，而Nikon D780發佈於今年1月份，不僅繼承了D750的優良傳統，而且有著諸多改進，在對焦、連拍、續航、視頻、機身操控上，都有很大升級。

對於Nikon D780來說，上手的第一感受是非常好的。這台相機，筆者個人感覺是非常適合出門旅遊的一台機型，良好的對焦性能，配合優秀的高感畫質，在外出拍攝時，可以讓拍攝變得更加輕鬆。這台相機本身重量只有840g，並不算太沉，而且握持感良好，長時間使用，哪怕是女生使用也不會太疲勞。

另外，相機具有翻折觸控屏，相比於D750加入了觸控功能，而且Nikon的觸控非常靈敏，所以低角度拍攝更加輕鬆。

相機的續航能力達到了2260張，而且加入了USB充電，而且Nikon並不挑充電線，所以這台相機的電力系統，讓相機的持久力更加出眾。

當然，這台相機不僅能夠用於日常拍攝，相機的高畫質配合出色的對焦，用於工作使用也是非常優秀的，如果攝影師想要一台可以信賴的相機，Nikon D780完全可以勝任。

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Nikon D780，如果單從機身性能來看，有些像是一台單反版的Z6，但是從性能看，這台相機的性能表現還是令人滿意的。

1、機身外觀

D780的外觀設計我非常滿意，這台相機的設計風格依然延續了D750的設計思路，​​但是在細節上做了許多調整。

這台相機上手第一感覺，就是手柄變薄了，但是加深了，長期使用，握持感受變得更出色了一些。之前Nikon機身，手柄一般是厚但不算特別深，這一代的手柄改進是握持方面最大的變化。

▼▼▼點擊下圖即睇Nikon D780機身設計▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

對於機身背部，按鍵佈局與D750有所不同，一個是視頻/拍照撥桿放到了上部，另外是i鍵調整到了右側，而info調整到了左側下方，另外增加了一個專業級上具有AF -ON按鍵，但是並沒有加入對焦撥桿，這點是個遺憾。

至於相機屏幕，依然是上下翻折的觸控翻折屏，屏幕像素為235.9萬像素點，而且支持全功能觸控，從屏幕顯示效果和触控使用體驗來看，Nikon從D850開始，這兩年屏幕效果一直做得非常優秀。

機身頂部按鍵方面，D780依然保持了Nikon傳統風格，左側模式選擇轉盤和拍攝模式轉盤，右側是一個寬大的肩屏，配合扳機式開關和快門。這樣的操作對每個Nikon用戶都非常習慣。

相機配備了豐富的接口，不僅有麥克風接口而且具有監聽耳機接口，這是非常良心的，現在很多品牌不具備耳機接口，需要用Type-C接口轉換。另外相機採用了雙SD卡槽，安全度更高，而且用卡相對便宜。

相機採用了EN-EL15b電池，值得一說的是這台相機支持機身USB充電，機身單次續航可以達到2260張，續航能力非常好。

2、相機畫質

下面我們來看下Nikon D780的畫質表現。這台相機使用了一塊有效像素2450萬像素的全畫幅傳感器，從畫質表現來看，應該會接近Nikon Z6，但是傳感器有著全新的優化設計，所以畫質只會更加出色一些。

+ 6 + 5 + 4

從實際畫質表現來看，Nikon D780在ISO 6400以下的控噪表現都非常優秀，直到ISO 12800，畫質表現都非常不錯。這台相機的高感表現，比我們預期的還要好，可用感光度上線，日常在ISO 12800。

作為Nikon相機，寬容度是Nikon的重要優勢之一，下面我們看下相機的寬容度測試。

+ 2

說實話，Nikon D780在寬容度方面，並不如D850、Z7這兩款高像素機型，但是寬容度也是相當優秀的一台相機。這台相機在拍攝時，使用ISO 100的情況下，可以提亮4檔暗部曝光。

下面我們再看下ISO 1600時的寬容度表現。

在ISO 1600時，相機的控噪是比較優秀的，寬容度表現相對可以接受，可以提高3檔曝光，不會出現偏色和彩噪。總體看，Nikon D780在高感寬容度上相對較好，但是低感寬容度不算優秀。

3、對焦測試

下面是對焦測試，對於Nikon D780來說，對焦升級是非常明顯的，這是Nikon第一台在實時取景下加入相位混合對焦的單反相機。而在光學取景器下，這台相機同樣是採用了51點對焦系統，最早出現於D3上，這套對焦系統已經久經考驗，是一套非常穩定的對焦系統。

在對焦測試中，D780在動態捕捉上性能突出，在7fps連拍時，可以實現完整的對焦捕捉。下面我們看一下在實拍中的局部截圖。實際上，這台相機的51點對焦，雖然不是Nikon現在最新的對焦系統，但是強悍程度幾乎不用多做解釋。

Nikon D780對焦測試（中關村在線授權使用）

至於實時取景對焦，這套系統同樣是273點對焦系統，與Nikon Z6相同。不同的是Nikon Z6剛發布3.0固件，強化了對焦速度和靈敏度，人稱“雞血固件”，而筆者感覺D780的對焦表現，其實大概等於3.0固件下的Z6對焦。

Nikon的眼部跟隨實際上有一定延遲，跟隨時雖然能實時找到眼部位置，但是不能實時顯示準確追踪位置，不過我覺得這個是顯示問題（中關村在線授權使用）

不過，可以看到，Nikon的眼部跟隨實際上有一定延遲，跟隨時雖然能實時找到眼部位置，但是不能實時顯示準確追踪位置，不過我覺得這個是顯示問題，在追焦上，筆者隨機選了三張照片，都能夠順利完成對焦。

下面我們看下實際拍攝時的追焦效果。在使用實時取景配合電子快門拍攝時，Nikon D780可以實現12fps的連拍速度，這對於對焦有更大考驗。

Nikon D780對焦測試（中關村在線授權使用）

在實際測試中，Nikon D780在實時取景下，對焦效果有了很大提升，這是現在Nikon所有單反相機中，實時取景對焦最好的一台。下面是剛才拍攝時的3張隨機截圖，對焦非常紮實。

值得注意的一點是，在實際拍攝時，Nikon D780在帶著口罩的狀態下，依然可以識別出眼部，從而進行眼部對焦，在最近我測試的相機中，這是唯一一台可以帶著口罩繼續支持眼部對焦的相機。

在實際外拍中，D780的眼部對焦功能，在街拍時可以提供強大的對焦性能，哪怕是拍攝主體位於人流中，或者是雜物之後，也能夠輕鬆完成對焦工作。可以說，這台相機不論是傳統對焦，還是實時取景對焦，都是我非常滿意的相機。

除此之外，Nikon D780在夜晚拍攝時，對焦性能也有了很大提升，在實時取景下，支持夜晚-7EV的弱​​光對焦，這個對於風光拍攝，特別是星空拍攝，有很大幫助。

4、視頻功能

這台相機搭載了4K 30P視頻，沒有視角裁切，在視頻下支持連續自動對焦，但是不支持面部識別和眼部對焦。另外，這台相機還支持全高清下120P的視頻拍攝，可以用於製作4倍或者5倍的慢動作。

對於視頻功能，Nikon D780基本繼承自Nikon Z6。同樣可以通過外錄拍攝10bit的視頻，並且支持N-Log曲線，但是這個功能必須使用HDMI配合外錄器使用，不能直接內錄拍攝。

5、使用感受

最後，這台相機還有一大亮點，是可以實現15分鐘的長曝光，而以往的Nikon相機，機身快門最多只能到30s，15分鐘長曝光，對於星空拍攝更加方便。不過，900s不是默認就打開的，需要在菜單中開啟擴展曝光時間，才可以在M檔直接設置到900s。

由於這台相機是單反相機，所以相比於微單機身操控上要更加優秀，而且D780本身重量不算太沉，更重要是相比於D850機身尺寸要小一些，所以日常拍攝時攜帶更加方便。

由於這台相機是單反相機，所以相比於微單機身操控上要更加優秀，而且D780本身重量不算太沉，更重要是相比於D850機身尺寸要小一些，所以日常拍攝時攜帶更加方便。（中關村在線授權使用）

對於F卡口，目前有著非常多的鏡頭可供選擇，所以D780的鏡頭選擇餘地是非常大的。從機身性能來看，D780其實有些像是Z6的單反版本，有著更好的對焦與續航能力，但是其他方面，很接近與Z6。如果您想要一台靠譜的單反相機，D780值得信賴。

最後來看一下這台相機拍攝的樣片。

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】