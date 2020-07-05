【氣炸鍋】飛利浦新品氣流快7倍無需預熱　智能調校合適溫度時間

氣炸鍋是近年廚房界的巨星，吸引不少粉絲，日前飛利浦推出全新的氣炸鍋 Airfryer XXL Premium，可感測食物籃中的食材份量及溫度，自動調校至最合適的烹調溫度及時間，熱氣流更快 7 倍兼毋須預熱。

飛利浦 Airfryer XXL Premium 氣炸鍋具有 1.4kg 容量，全新的 Smart Sensing 智能感應技術，原理是透過監測食物籃中的食材份量及溫度，然後自動調校至最合適的烹調溫度及時間，配合５種智能烹調模式，可自動烹調多達５款氣炸菜式，包括全雞、雞鎚、魚、自製新鮮薯條及急凍薯條。

Airfryer XXL Premium 氣炸鍋設有飛利浦首創的專利 Rapid Air 高速空氣循環技術，其海星形旋風鍋底，當中的弧度經精心設計，配合強勁摩打及加熱器，能引發熱空氣高速循環旋轉，即使於同等速度下，海星形旋風鍋底製造的空氣對流，也比平滑鍋底更猛烈，創造出快７倍的熱空氣氣流，用家在烹調前再無需預熱，烹調速度也比焗爐快 1.5 倍。

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此外，星形旋風卸油裝置，可將多餘的油脂分隔開，避免在炸鍋繼續加熱，減少家中的油煙氣味。

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