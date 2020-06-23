【氣炸鍋食譜】楓糖鬆餅炸雞店名物30分鐘完美重現　膨脹關鍵在..

某間炸雞店的炸雞出名，香蜜鬆餅也廣受歡迎，現時還全天候供應。外酥內軟的鬆餅，在家中複製一樣easy！如此天上人間的美食，純素者本來不能享用，此食譜「老翻」還原香蜜鬆餅，用植物牛油代替牛油，沒有使用雞蛋，純素者亦可放心品嚐，而且還升級用楓糖製作，保證30分鐘完美重現金黃閃閃的鬆餅。

氣炸楓糖鬆餅，做了純素的版本，用植物牛油代替牛油，沒有使用雞蛋。

英式鬆餅的形態比較講究，製作時要用到圓形的曲奇模，或者需要一隻杯來輔助。炸雞店的鬆餅隨意得多，看來就有些像鞏起的美式軟曲奇，口感外脆內鬆軟，出爐時最叫人垂涎，冷卻後帶點嚼勁，冷熱品嚐配上咖啡或茶皆宜，絕對是早餐及下午茶的comfort food。

鬆餅的口感外脆內鬆軟，出爐時最叫人垂涎。

楓糖鬆餅又好，蜜糖鬆餅也好，同樣是簡單食譜，自己較喜歡用砂糖做烘焙，因為製成品最膨鬆及最脆，黃糖相對上濕潤，會導致烘焙食品易變軟及潮濕。不過，假如用錯了砂糖的分量，會令鬆餅扁塌黏成一大塊麵糰。

鬆餅冷熱皆可，配上咖啡或茶皆宜，絕對是早餐及下午茶的comfort food。

這是經驗之談，第一次用焗爐焗鬆餅--成功，嘗試第二次用氣炸鍋焗--失敗！本以為是氣炸鍋的問題，轉回焗爐烘焙，第三次--失敗！證明不是氣炸鍋的錯。難道是牛油/植物牛油的溫度出問題？有說必須用凍牛油保持成品鬆脆及定型，以溶化了的室溫牛油製作不可成功…不過，在第四次嘗試，換用剛從雪櫃取出的凍牛油，用焗爐烤鬆餅，效果依然強差人意！因此，非牛油的溫度問題。再冷靜想想，可能是糖的分量有極大偏差，本是75克卻驟見用了175克，量錯了分量出現極大失誤，果然糾正後，糖的分量或減甜至50克，終可撥亂反正。

在成功之前，我焗了30個鬆餅…失敗的並非不美味，只像美式軟曲奇。

下圖有對比︰

若然，你們有興趣製作鬆餅時，切記要看清分量，以此為鑑。此外，宜用冷藏的植物牛油，加入麵粉內搓開，更易搓成麵包糠。如想減糖，可酌減糖的分量，但不能加大量的糖，否則鬆餅會下塌不成型。宜用180 °C先預熱氣炸鍋5分鐘，放入麵糰後隨即受熱烹調。可用匙羹舀麵糰入氣炸鍋，或用手略搓麵糰成型後放入氣炸鍋。

氣炸楓糖鬆餅食譜

攝影：尹嘉蔚、詹郭敏、陳錦超

攝錄︰詹郭敏、陳錦超

剪接：梁惠怡

場地提供、廚具（光速氣炸鍋CKF-110）提供︰德國寶

健康小貼士︰

楓糖生津止渴，潤肺健胃，熱量比蔗糖、果糖及粟米糖等較低，但鈣含量比其他醣類高達10%，與牛奶相當。另外，鎂和有機酸成分也比其他醣類高很多。

氣炸楓糖鬆餅，不過少看糖的重要，太多糖根本不能成型，比起牛油及爐溫更是成敗關鍵。

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2018 10 19

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