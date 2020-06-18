【氣炸鍋食譜】氣炸沙翁蛋球免油炸　簡易少油健康嘆茶記小吃滋味

沙翁（炸蛋球、冰花蛋球），最叫人留戀的兒時美食，在茶記裡滿滿一桌金黃閃閃，穿上白紗的沙翁，總令人目不轉睛。做沙翁的材料不複雜，但師傅炸沙翁的技藝要講求經驗及夠純熟，才能將蛋球炸到輕飄飄，圓滾滾，入口不油膩，將糖、蛋、油等做到平衡完美，相信只有大師傅才能成就。

兒時美食沙翁（炸蛋球）最叫人留戀。

以前製作沙翁，必須用油炸。說實話，炸的沙翁才盡善盡美。可是若果在家中自製，起了一大鍋熱油，之後得物似乎無所用。更甚是怕胖，不敢多吃油炸的食物。如今，託賴有了氣炸鍋，做沙翁變得簡單了。先將牛油、糖、鹽及水放入鍋內用大火煮滾，轉細火，加入已過篩的麵粉拌勻，熄火，逐隻雞蛋加入，要視乎雞蛋的大小，數量需要調整，不宜一成不變跟足食譜的分量。

託賴有了氣炸鍋，做沙翁變得簡單了。

判定要用多少雞蛋才合適？不妨在拌麵糰時，用刮刀舀起麵糰，當它下墜時呈V形，大概到位了。麵糰乾濕適中，可以「唧」或「舀」成一團、一團放入氣炸鍋內，已成功了一半。此時，會覺得麵糰彷彿了無生氣，懶懶地攤在烘焙紙上，但當氣炸時，各麵糰內的空氣膨脹，蛋球漸見雛形，圓鼓鼓的煞是有趣。

氣炸時的蛋球，空氣膨脹，圓鼓鼓的煞是有趣。通透氣炸鍋的玻璃鍋蓋，煮食過程一目了然，比一般氣炸鍋具更易掌握烹調效果。

氣炸沙翁食譜

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攝錄、攝影：詹郭敏、黃浩謙 剪接：吳宇峰 場地提供、廚具（光速氣炸鍋CKF-110）提供︰德國寶

約180 °C將蛋球氣炸30分鐘，先取出，灑上糖。建議用糖粉，它似乎比砂糖更易黏在蛋球表面。若然想乾淨一點，將糖粉放入保鮮袋內，放入蛋球搖勻，糖粉自然地便黏在沙翁上。記得蛋球出爐後，盡快灑上糖，否則涼了，有點點回縮了，成品便未夠漂亮。如果想打卡影相，手腳要爽快一些。

這台纖巧的氣炸鍋，手把提起向上拉，輕鬆將整個鍋蓋打開。

本來擔心氣炸沙翁不成功，因為真正用油炸的十分講究技術。完成品出爐後，比想像中好，外觀不錯，味道上蛋味較濃，質感有些偏重，始終油炸的更輕巧，更有空氣感。然而，氣炸鍋版的沙翁，讓我重拾傳統茶記小食的滋味，比油炸的又真是少油、簡便及健康。

氣炸沙翁不比真正用油炸的美味，但少油、簡便及更健康。

健康小貼士︰

雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂，卵磷脂有助分解血管中膽固醇，使血液流通預防心臟病。油炸沙翁的熱量高，減肥人士只宜淺嚐。

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