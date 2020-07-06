小米智能馬桶！眾籌５色全自動翻蓋可升降調節高度　迎合用家體型

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小米透過其眾籌平台「小米有品」推出一款Jenner 爵能XS智能馬桶，賣點是自動翻蓋、多種清洗按摩模式、可按用家身型調整高度的升降功能。馬桶更能無線遙控操作、記憶用家使用習慣。

Jenner 爵能XS全自動翻蓋智能馬桶於小米有品平台推出，據稱配備Jenner 爵能公司自主研發的專利智能自由升降技術，能因應用家的身高體型而調整坐圈和地板之間的距離，達到用家最感舒適的高度。

獨特自由升降技術援助下，即使是身高90厘米左右的兒童，也可以舒適高度和坐姿自行如廁，無需額外墊以小板凳。（小米有品）

官方宣稱可調節高度為345至445毫米。即使是身高90厘米左右的兒童，也可以舒適高度自行如廁，無需額外墊以小板凳。大人和小孩亦能以最理想的35度蹲姿如廁（點擊放大圖片細睇）：

座廁可以前後移動，配備多種模式選擇之智能清潔功能，提供舒適體驗。噴頭更曉自動清洗，保持衛生。▼▼▼（點擊放大圖片細睇詳情）▼▼▼

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除了上述多種功能，值得留意的是此款馬桶據稱內置活性碳，吸附空氣中有機物再作化學降解，達到除臭清新效果。

Jenner 爵能XS智能馬桶提供6種配色（象牙白沒有在圖中呈現）。（小米有品）

Jenner 爵能XS智能馬桶售價因不同配色而異。自動翻蓋版由5,699至6,499人民幣（約港幣6,250至7,128元）不等；手動翻蓋版所有配色則平宜一千人民幣。因為需要專門工人上門安裝，目前只限中國大陸有售。

資料來源：小米有品Gizmochina

另外，近日小米有品也上架了一款萬播投影儀T2 Free，售價僅599元人民幣。萬播投影儀T2 Free光源亮度150ANSI，兼容1080P分辨率，1.5-3.0米可投投影40-120吋畫面。手動調焦，支持±40°垂直梯形校正（點擊放大圖片細睇詳情）：

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更多圖片及資料分析可睇：小米有品上架投影機僅售599　可投影120吋LED燈壽命長達二萬小時

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