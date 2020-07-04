LG 捲曲螢幕手機 Project B 企劃進行中　比摺芒機更實用

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【LG 捲芒機 Project B】手機發展經歷多次改革，當摺疊式螢幕看似成為未來主流， LG 傳出正研發捲曲螢幕手機，延伸屏幕將以捲軸式收藏於機邊，更疑似計劃在 2021 年初發布這款手機。

「Project B」捲曲螢幕手機

LG CEO 權邦錫（Kwon Bong-seok）此前透，LG 計畫 2021 年初發布一款，代號「Project B」的捲曲螢幕手機。有消息指 LG 在平澤的工廠已開始生產這款手機的原型機，預計需要進行 3 至 4 次試產才能達到最終目標的製成品，現已生產出約 1 至 2 千部原型機。

捲曲螢幕手機（Letsgo Digital 圖片）

捲軸般收藏和延伸螢幕

捲曲螢幕手機優勢的地方在於，手機硬件﹑電池﹑鏡頭等放在細小的機身上，使用時才把捲曲螢幕從機身抽出來。不只螢幕尺寸值得期待，機身也會比現時的主流手機細小，更方便攜帶。不過，手機最重點的螢幕不是使用自家的 LG Display，而是和中國廠商京東方合作，預計螢幕會使用可折式的 OLED。

另外，除「Project B」外，LG 更打算推出代號「Wing」和「Rainbow」的手機，同樣會在明年發布。這部破格的捲曲螢幕手機，到底能否幫 LG 打破連續 20 個季度出現虧損的情況呢？這令人相當期待。

資料來源：Gsmarena

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