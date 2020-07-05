【絕跡數年的惡意軟件 FakeSpy 以加強版的身姿死灰復燃！Adnroid用家提高警覺！】Android 系統經常傳出有大大小小的安全隱患，最近惡意軟件 FakeSpy 更出現了變種加強版，用家點擊病毒 SMS ，隨時被偷取銀行資料！

根據網絡安全研究機構 Cybereason 最新發表的報告指，一個曾經活躍於 2017 年的惡意軟件 FakeSpy 在近期又在於網絡上展開活動：

FakeSpy 的主要運作方式為偽裝成各地的郵局訊息，一經點撃，就會自動安裝到中招的 Android 手機之上並竊取手機上的帳號資料、銀行訊息、應用程式紀錄等等，並會透過手機內的聯絡人名單將釣魚網址繼續擴散。

據情報指，FakeSpy 會偽裝成當地的郵局訊息（設計圖片）

FakeSpy 最早見於日本及韓國網絡，後來被擴散至全球，中國、台灣、法國、瑞士等地都可以見到 FakeSpy 活躍的痕跡，而根據 Cybereason 的調查，FakeSpy 的誕生與一名為「漫遊螳螂（Roaming Mantis）」的中國黑客組織有莫大關聯。

Cybereason 指出，FakeSpy 今次死灰復燃的版本更加入了新的功能及改進了編程，明顯是經過重新編寫改進，顯示背後的作案單位仍然繼續維護並持續更新 FakeSpy。

防騙不止得一招、醒你 5 大貼士

騙徒手法層出不窮，要防止手機內的資料被盜，除了要提防不明的連結之外，其實還有幾個秘訣要牢記於心，以下就為大家分享多幾個手機網絡保安貼士（按圖放大看詳細）：

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資料來源：cnBeta、Cybereach、BGR